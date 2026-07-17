باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی کوچی پس از بازدید میدانی از پل آسیب‌دیده از حملات شب گذشته رژیم تروریستی آمریکا در هرمزگان بیان کرد: خوشبختانه مسیر‌های جایگزین تعریف شده و تردد‌ها در حال انجام است.

او افزود: همچنین برنامه بازسازی نقاط آسیب دیده نیز به سرعت با پشتوانه دانش فنی و مهندسی کشورمان در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطالعات اولیه برای بازسازی نیز آغاز شده و نیرو‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری مشغول همکاری برای تسهیل تردد در مسیر‌های جایگزین هستند.

رضایی کوچی با بیان اینکه هدف آمریکا از حمله به زیرساخت‌های استان‌های جنوب کشور، به ویژه محور‌های مواصلاتی بندرعباس، تضعیف پشتیبانی از تنگه هرمز بوده، اظهار کرد: دشمن با این تصور که با زدن زیرساخت‌ها می‌تواند پشتیبانی از بنادر و تنگه هرمز را کمرنگ کند، دست به این اقدامات زده، اما این تصور کاملاً اشتباه است و هیچ خللی در مقاومت مردم و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد.

او گفت: هرچه پاسخ جمهوری اسلامی ایران محکم‌تر باشد، نقش بازدارندگی بیشتری در برابر اقدامات دشمن خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن باید بداند که اگر یک پل را بزند، ما دو پل از زیرساخت‌هایشان را هدف قرار خواهیم داد.

رضایی‌کوچی در ادامه با اشاره به حمایت برخی کشور‌ها از آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: نیرو‌های مسلح کشورمان باید زیرساخت‌های کشور‌هایی که با آمریکایی‌ها همکاری می‌کنند و زمینه را برای تجاوز به کشورمان فراهم می‌کنند، مورد اصابت قرار دهند.

رضایی کوچی تاکید کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که پشتیبانی از تنگه هرمز تنها به نوار ساحلی و از منطقه بندر عباس محدود نشده و از هر نقطه‌ای در کشور می‌توان کنترل تنگه هرمز را در دست داشت و پشتیبانی از جزایر جنوبی ادامه خواهد یافت.

او ادامه داد: مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح ایران مصمم‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت و پاسخ ما به هرگونه تعرضی، کوبنده و پشیمان‌کننده خواهد بود تا دشمن دیگر جرات حمله به زیرساخت‌های کشور را پیدا نکند.

منبع: کمیسیون عمران مجلس