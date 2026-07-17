کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مجید شجاعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت اخیر بورس اظهار کرد: بازار سهام پس از بازگشایی، رشد بسیار خوبی را تجربه کرد و از نظر ریالی و شاخص، به سقف‌های تاریخی جدیدی رسید، اما اگر ارزش دلاری بازار را ملاک قرار دهیم، همچنان زیر ۱۰۰ میلیارد دلار قرار دارد.

او افزود: در شرایطی که نرخ دلار نیز رو به افزایش است، طبیعتاً ارزش دلاری بازار کاهش پیدا می‌کند و با وجود رشد اخیر، می‌توان گفت کلیت بازار و به‌ویژه برخی صنایع هنوز فاصله زیادی با ارزش واقعی خود دارند و بازار و سهام همچنان با قیمت‌های بسیار پایین معامله می‌شوند.

شجاعی با تاکید بر اینکه بازار از نظر ارزش ذاتی همچنان در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد، تصریح کرد: نکته مهم این است که ریسک سیستماتیک و ریسک‌های سیاسی همچنان بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما می‌بینیم که با وجود این ارزندگی، هر زمان بحث درگیری‌های جنوب مطرح می‌شود، بازار تحت فشار فروش قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند حتی سهامی را که دارایی ارزانی محسوب می‌شود، نقد کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همین ریسک‌های سیاسی است که بازار را آزار می‌دهد و نکته دیگر اینکه در رشد اخیر بازار هم خیلی شاهد نبودیم که حقیقی‌ها و سرمایه‌های خرد مثل دوره‌های قبلی به بازار وارد شوند.

او خاطرنشان کرد: من چشم‌انداز این را ندارم که بازار در کوتاه‌مدت یا حتی بلندمدت بخواهد به‌طور جدی از محدوده ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد پایین‌تر بیاید، چون در آن سطوح، ارزش دلاری بازار به محدوده‌های بسیار ارزانی می‌رسد و معمولاً فشار فروش کمتر می‌شود.

شجاعی با بیان اینکه بازار در یک وضعیت دوگانه قرار دارد، گفت: از یک طرف سهام ارزان است و همه به سرمایه‌گذاری در آن علاقه دارند و از طرف دیگر ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ همین مسئله باعث می‌شود شرایطی شبیه هفته گذشته شکل بگیرد، یعنی روز‌هایی که بازار منفی می‌شد، در همان روز دوباره سهم‌ها خریداری می‌شدند.

او در پاسخ به پرسش آخر درباره توصیه به سهامداران نیز اظهار کرد: سرمایه‌گذاران و سهامداران را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ گروه اول افرادی هستند که حرفه‌ای‌اند، دانش مالی بالایی دارند و خودشان وارد بازار می‌شوند، شرکت‌ها و صنایع را تحلیل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:، اما گروه دوم افرادی هستند که شغلشان چیز دیگری است و صرفاً دید سرمایه‌گذاری دارند؛ توصیه ما به این افراد این است که حتماً سراغ ابزار‌هایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند، چراکه این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و به آنها کمک می‌کند ریسک خود را کنترل کنند.

شجاعی گفت: به جای اینکه این افراد خودشان بخواهند تک‌سهم بخرند و چندین سهم مختلف را به‌صورت مستقیم انتخاب کنند، می‌توانند پول خود را وارد صندوق‌ها کنند تا مدیران صندوق بر اساس شرایط بازار، سهم‌های مختلف را خرید و فروش کنند، برخی سهم‌ها را نگه دارند، در صورت افزایش ریسک برخی نماد‌ها از آنها خارج شوند و سهم‌هایی با پتانسیل رشد را خریداری کنند این مهم‌ترین توصیه‌ای است که می‌توانیم به سرمایه‌گذارانی که دانش کافی ندارند، ارائه کنیم.