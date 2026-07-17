باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز جمعه اظهار داشت که مسکو با همه طرفهای درگیر در تنشهای خلیج فارس در تماس است و از آنها میخواهد که به آتشبس سریع دست یابند.
لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با همتای باکویی خود گفت: «در تماسهایمان با همه طرفهای درگیر، خواستار آتشبس سریع و بازگشت به وضعیتی هستیم که تنگه هرمز کاملا باز بود، بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ هزینهای فعالیت میکرد.»
لاوروف روز جمعه با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، دیدار و گفتوگو کرد. دو وزیر در مورد همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه، وضعیت قفقاز جنوبی و پلتفرم «۳+۳» گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در چارچوب ادامه گفتوگوهای مبتنی بر اعتماد، سفر بایراموف را بررسی میکند و آمادگی مسکو را برای تسهیل عادیسازی روابط بین باکو و ایروان، از جمله انعقاد پیمان صلح، تعیین مرزها و افتتاح کانالهای ارتباطی، تایید کرد.
منبع: اسپوتنیک