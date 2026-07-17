روسیه اعلام کرد مسکو با تمامی طرف‌های درگیر در خلیج فارس در تماس است و بر ضرورت برقراری فوری آتش‌بس و بازگشت تنگه هرمز به فعالیت عادی تاکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز جمعه اظهار داشت که مسکو با همه طرف‌های درگیر در تنش‌های خلیج فارس در تماس است و از آنها می‌خواهد که به آتش‌بس سریع دست یابند.

لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با همتای باکویی خود گفت: «در تماس‌هایمان با همه طرف‌های درگیر، خواستار آتش‌بس سریع و بازگشت به وضعیتی هستیم که تنگه هرمز کاملا باز بود، بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ هزینه‌ای فعالیت می‌کرد.»

لاوروف روز جمعه با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. دو وزیر در مورد همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه، وضعیت قفقاز جنوبی و پلتفرم «۳+۳» گفت‌و‌گو کردند.

وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در چارچوب ادامه گفت‌و‌گو‌های مبتنی بر اعتماد، سفر بایراموف را بررسی می‌کند و آمادگی مسکو را برای تسهیل عادی‌سازی روابط بین باکو و ایروان، از جمله انعقاد پیمان صلح، تعیین مرز‌ها و افتتاح کانال‌های ارتباطی، تایید کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: وزیر خارجه روسیه ، تنگه هرمز ، جنگ با ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
جواب خون های ریخته شده کودکان میناب وفاجعه لامرد و رهبر عزیزوشهید و دیگر جنایات آمریکایی صهیونی نسبت به ما رو شما میدهید؟؟؟ لطفا خفه ... به اوکراینت برس .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به صورت غیر قانونی و هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار به کشورمان تجاوز و حمله کردند و مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کردند. پس وظیفه ما 100 درصد فقط این است و هم واجب است که با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان بگیریم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به صورت غیر قانونی و هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار به کشورمان تجاوز و حمله کرده است و مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کرده است. پس وظیفه ما 100 درصد فقط این است که با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان بگیریم.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اروپا عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
ناتو عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
اوکراین عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
عمان عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
پاکستان عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
عربستان سعودی عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
امارات عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
قطر عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
کویت عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
بحرین عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
اردن عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
اسرائیل عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
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