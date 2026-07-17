باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از چهاردهمین دوره رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان در چین، عصر امروز(جمعه ۲۶ تیر) تیم بانوان ایران به مصاف تیم ژاپن رفت و با برتری ۳ بر صفر در جایگاه هفتم ایستاد.
تیم ایران در این دیدار با نتایج ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۷ و ۲۵ بر ۱۸ و در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر ژاپن را شکست داد.
رتبه هفتمی ایران در حالی بهدست آمد که ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به مقام نهم رسیده بود و دو مقام هشتمی نیز در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ در کارنامه تیم بانوان ایران دیده میشود. بنابراین در این دوره از رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان، تیم بانوان با دو پله صعود نسبت به دوره قبل در جایگاه هفتم قرار گرفت.
زینب ملکی، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی، بتول خلیلزاده، فاطمه عباسی، مهری فلاحی، سپیده جمالدوست، مریم کلهر، مریم ناظری، زهرا نجاتی و فرزانه حیدری، بازیکنان تیم ایران در این دوره از رقابتها را تشکیل میدادند.
تیم ایران در این دوره از رقابتها مقابل روآندا، کنیا، آلمان و ژاپن پیروز شد و برابر چین، کانادا و ایتالیا هم شکست خورد.