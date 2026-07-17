فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم نبردی چند وجهی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان روز جمعه در دوازدهمین نشست فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی ارتش پاکستان گفت: فقط طی سال میلادی ۲۰۲۵ و ۶ ماهه ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰ تن مواد مخدر را کشف کرده‌ایم و ما این مسئله را راه آورد استعمار می‌دانیم.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: یقین دارم گسترش همکاری‌ها بین اعضای پیمان می‌تواند ثمرات زیادی را برای همه کشورهای عضو همراه داشته باشد. مرزهای ما نه تنها خطوط جغرافیایی بلکه پل‌های ارتباطی، تمدنها و فرهنگ ها هستند.



وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از ۸۷۵۰ کیلومتر مرز زمینی و آبی با ۱۵ کشور همسایه، از اساسی‌ترین موقعیت‌های ژئوپلیتیکی جهان برخوردار است. این حساسیت، مسئولیت سنگینی بر دوش من نهاده اما تجربه ثابت کرده که امنیت مرزها بدون همکاری جمعی ممکن نیست.



سردار جاویدان گفت: فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از سایر اعضای پیمان در زمینه تبادل اطلاعات در مورد تهدیدات امنیتی منطقه ای و فرامنطقه ای درخواست همکاری‌های نزدیک و کیفی تر را دارد.



فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: بی شک این تبادل اطلاعات می تواند به پیشگیری و مقابله با تهدیدات مشترک کمک کند. همکاری های امنیتی نیازمند هماهنگی و همسویی در سطح سیاسی و دیپلماتیک میان اعضای سازمان شانگهای است.



وی افزود: این هماهنگی می تواند به اجماع منطقه ای و اتخاذ رویکردهای مشترک در قبال تهدیدات امنیتی منجر شود. برقراری روابط بر مبنای صلح و دوستی، ضوابط روشن و احترام متقابل، رعایت قوانین بین المللی و قراردادها از کانال های دیپلماتیک و در قالب سند منافع مشترک موجب امنیت پایدار در مرزها خواهد شد.



فرمانده مرزبانی فراجا گفت: متاسفانه طی یکسال گذشته به کرات شاهد حملات ناجوانمردانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه میهن عزیز ایران هستیم. این حملات با نقض آشکار قوانین بین المللی صورت گرفت. خسارات سنگینی به مجموعه مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وارد آمد. متاسفانه در این سبک زندگی یک دشمن جنایتکار، فرمانده کل نیروهای مسلح و قائد و رهبر عزیز و فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای را به شهادت رساند و برای مردم کشور ما این اقدام بسیار دشوار است.



وی افزود: در پی این اقدام متاسفانه تعداد زیادی از همکاران غیور بنده در مجموعه مرزبانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. همچنین تعداد قابل توجهی از مرزبانان دلاور هم مجروح شدند. بیش از پنج میلیارد دلار به ابنیه، ساختمان ها و پاسگاه های مرزی و تشریفات مرزبانی آسیب وارد شد.



سردار جاویدان گفت: در اینجا به عنوان فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران انتقاد صریح خودم را اعلام می کنم. انتظار ما این است که در بیانیه این اجلاس این اقدام جسورانه علیه تمامیت ارضی ایران به صراحت محکوم شود.



فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: ما معتقدیم پیمان شانگهای خود را حافظ امنیت جمعی و حاکمیت ملی کشورهای عضو معرفی می کند. نمی تواند در مقابل چنین تهاجم آشکاری سکوت اختیار کند. محکومیت این تجاوز گامی موثر در جهت تثبیت هنجارهای بین المللی و بازدارندگی موثر از تکرار مجدد چنین جنایاتی در منطقه خواهد بود.



وی گفت: آرزوی دیرینه ما جهانی است که در آن جنگ جای خود را به گفت‌وگو و مرزها جایگاه صلح و دوستی باشد.

منبع: ایرنا