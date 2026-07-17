باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور در نشست آتی وزرای خارجه کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) شرکت خواهد کرد.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که روبیو همچنین با مقام‌های ارشد کشور‌های منطقه هند-آرام دیدار خواهد کرد. در این بیانیه آمده است: «آقای روبیو از این سفر برای نمایش دستاورد‌های ملموس مشارکت آمریکا و آسه‌آن استفاده خواهد کرد».

قرار است نشست آسه‌آن از ۱۹ تا ۲۳ ژوئیه (۲۸ تیر تا ۱ مرداد) در مانیل، پایتخت فیلیپین برگزار شود. روسیه نیز روز گذشته تأیید کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور در این نشست حضور خواهد داشت.

منبع: بریکینگ نیوز