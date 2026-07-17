باشگاه خبرنگاران جوان - در روزگاری که همدلی، ارزشمندترین سرمایه اجتماعی ملت‌ها به شمار می‌رود، کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس با راه‌اندازی پویش از فارس تا هرمزگان _همدل و همراه، از خانواده بزرگ ورزش و همه مردم نیک‌اندیش دعوت کرد تا با تکیه بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی را به نمایش بگذارند.

محمدرضا جعفری، رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، با اعلام آغاز این پویش اظهار داشت: وقتی بخشی از سرزمین عزیزمان روز‌های دشوار را تجربه می‌کند، سکوت و بی‌تفاوتی در شأن جامعه ورزش نیست.

او گفت: ورزش همگانی تنها ابزاری برای ارتقای سلامت جسم نیست؛ بلکه بستری برای ترویج اخلاق، همدلی، مسئولیت اجتماعی و تقویت سرمایه‌های انسانی جامعه است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید نشان دهیم که ایران، خانواده‌ای بزرگ است و درد هر استان، دغدغه همه ماست.

او با تأکید بر نقش اثرگذار ورزشکاران در امیدآفرینی اجتماعی افزود: جامعه ورزش استان فارس همواره در بزنگاه‌های اجتماعی حضوری مسئولانه داشته است. این بار نیز با راه‌اندازی پویش "از فارس تا هرمزگان؛ همدل و همراه" تلاش می‌کنیم ظرفیت ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی، باشگاه‌ها، مربیان، داوران و خانواده‌های ورزش را برای حمایت از مردم شریف هرمزگان به میدان بیاوریم. باور داریم که هر گام، هر حرکت و هر همراهی، می‌تواند چراغ امیدی در دل هم‌وطنانمان روشن کند.

جعفری با اشاره به برنامه‌های این پویش خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های ورزش همگانی، پیاده‌روی‌های خانوادگی با شعار "هر قدم، یک امید"، تولید محتوای فرهنگی، مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه و هدایت کمک‌های مردمی از مسیر‌های قانونی، بخشی از برنامه‌هایی است که در قالب این پوش دنبال خواهد شد. هدف ما فرهنگ مسئولیت اجتماعی را به یک رفتار ماندگار در میان جامعه ورزش تبدیل کنیم.

عضو هیئت رئیسه، هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس در پایان از همه ورزشکاران، پیشکسوتان، رؤسای هیئت‌های ورزشی، باشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و عموم مردم دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت مردمی، پیام وحدت، همدلی و انسجام ملی را به گوش ایران برسانند.

او تأکید کرد: قدرت واقعی ورزش، در مدال‌ها و سکو‌ها خلاصه نمی‌شود، شکوه ورزش آنجاست که دست‌های انسان‌ها را برای ساختن فردایی بهتر در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. امروز جامعه ورزش فارس با تمام توان در کنار مردم شریف هرمزگان ایستاده است و این همراهی را وظیفه‌ای ملی، اخلاقی و انسانی می‌داند.

منبع: ورزش‌های همگانی فارس