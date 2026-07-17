باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - بخش اورژانس بیمارستان امام سجاد (ع) کوهرنگ با هدف ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به بیماران و مراجعان، به بهره‌برداری رسید.

دکتر عزیزی نماینده مردم شهرستان‌های فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی، در آیین بهره‌برداری از اورژانس بیمارستان امام سجاد (ع) کوهرنگ، ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان شهرستان کوهرنگ، بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی در منطقه تأکید کرد.

وی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان و مخصوصا مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، راه‌اندازی اورژانس بیمارستان امام سجاد (ع) را اقدامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های سلامت شهرستان کوهرنگ دانست و اظهار داشت: خدمت‌رسانی مناسب به مردم شریف این منطقه، نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها است.

دکتر عزیزی همچنین با اشاره به کمبود پزشک متخصص در شهرستان، به‌ویژه در بیمارستان امام سجاد (ع) کوهرنگ، افزود: تلاش برای جبران این کمبود از اولویت‌های جدی حوزه سلامت منطقه است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، زمینه حضور پزشکان متخصص و ارتقای سطح خدمات درمانی فراهم شود.

وی در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رود با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، شاهد تقویت هرچه بیشتر امکانات و نیروی انسانی در این بیمارستان باشیم.

وی ضمن آرزوی توفیق برای مجموعه درمانی شهرستان، ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین نیروی متخصص، شاهد ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم شریف کوهرنگ باشیم.

مردم کوهرنگ لایق بهترین‌ها هستند / کوهرنگ پایتخت عشایر کشور است

در آیین افتتاح اورژانس بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان کوهرنگ، دکتر صالحی‌فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با تأکید بر جایگاه ارزشمند مردم این منطقه اظهار داشت: مردم شریف کوهرنگ لایق بهترین خدمات درمانی و بهداشتی هستند و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با تمام توان در مسیر ارتقای زیرساخت‌های سلامت این شهرستان گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان کوهرنگ افزود: کوهرنگ پایتخت عشایر کشور است و مردم این منطقه به دلیل نقش مهم، هویت فرهنگی غنی و ظرفیت‌های ارزشمند خود، شایسته بهره‌مندی از بهترین امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات درمانی در بیمارستان امام سجاد (ع) کوهرنگ افزود: تجهیز این بیمارستان به دستگاه رادیولوژی از جمله برنامه‌های مهمی است که در راستای تکمیل خدمات تشخیصی و درمانی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی همچنین بر ضرورت حضور پزشکان متخصص در این بیمارستان تأکید کرد و گفت: فراهم‌سازی شرایط لازم برای حضور بیشتر متخصصین در بیمارستان امام سجاد (ع) کوهرنگ با جدیت دنبال می‌شود تا مردم منطقه بتوانند از خدمات تخصصی در محل سکونت خود بهره‌مند شوند و نیاز کمتری به مراجعه به سایر شهرستان‌ها داشته باشند.

دکتر صالحی‌فرد در ادامه با اشاره به اهمیت تکمیل فرآیندهای قانونی و اجرایی بیمارستان شهر چلگرد خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم و پیگیری‌های مستمر در خصوص اخذ پروانه بهره‌برداری بیمارستان نیز در حال انجام است و این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

وی افتتاح اورژانس بیمارستان امام سجاد (ع) را گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات سلامت در شهرستان کوهرنگ دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی، تکمیل تجهیزات پزشکی، استقرار نیروی انسانی متخصص و رفع موانع موجود، از اولویت‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم این منطقه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان و پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و شایسته‌تر به مردم شهرستان کوهرنگ بیش از پیش فراهم شود.