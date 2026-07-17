باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالله غلامی مسئول امور فرهنگی این اداره کل در حاشیه مراسم بزرگداشت قائد شهید امت و گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت با حضور اتباع افغانستانی مقیم شیراز در جمع خبرنگاران گفت‌: بخش فرهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس طی حدود ۲ سال اخیر به منظور مدیریت مطلوب و شناسایی و ارتقا ظرفیت‌های فرهنگی مهاجران، استراتژی‌های ریشه‌ای و دقیق را پی گرفته از جمله اینکه با ارائه طرحی کلی از وضعیت مهاجران در فارس، مسئله انسجام امور فرهنگی را برای هر چه بهتر آگاه شدن و همراه شدن سازمان‌های ذی مدخل تشریح کرده است.

او تصریح کرد: با وجود اینکه قرارداد‌های مرزی جدایی بین دو کشور دوست و هم زبان ایران و افغانستان را موجب شده، اما بدون شک مشترکات و بحران‌ها به ما کمک می‌کند تا تعاملات فرهنگی و مذهبی با یکدیگر داشته باشیم.

غلامی ادامه داد: در حال حاضر ما در حوزه کاری در حال ساماندهی تمامی گروه‌های فعال از قبیل هیئت‌های مذهبی و فرهنگی، گروه‌های اجتماعی و ورزشی و گروه‌های هنری اتباع هستیم. از جمله این مراسمات برگزاری آئین بزرگداشت قائد شهید امت با حضور اتباع افغانستانی شیعه و سنی استان فارس در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) است.

مسئول امور فرهنگی اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با تصریح اینکه همواره شاهد بودیم که مردم افغانستانی در حوادث گوناگون و در برهه‌های مختلف از زمان، در کنار مردم عزیز ایران اسلامی بوده‌اند، گفت: بحمدالله امروز هم شاهدیم که حضور این غیور مردان بسیار گسترده است.

او با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که مردم افغانستان در کنار مردم ایران اسلامی حضور دارند، افزود: اتباع افغانستان مدت‌ها قبل اعلام آمادگی کردند که دین خود را به انقلاب و امام شهید ادا کنند و امروز هم پرشور در این مراسم شرکت کردند.

غلامی بیان کرد: پیوند مشترک ایران و افغانستان مربوط به چند سال گذشته نمی‌شود، بیش از ۴ دهه است که این مردم در کنار مردم ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف حضور داشتند. ما هم به این حضور افتخار می‌کنیم و در کنار مردم افغانستان هستیم.