دبیرکل ناتو با دفاع از برنامه آلمان برای خرید موشک‌های کروز تاماهاوک از آمریکا، مدعی شد این اقدام بخشی از سازوکار بازدارندگی اروپا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل ناتو، روز جمعه گفت که خرید موشک‌های کروز تاماهاک توسط آلمان از آمریکا منجر به تشدید تنش با روسیه نخواهد شد.

خبرگزاری آلمانی DPA گزارش داد: «مارک روته، دبیرکل ناتو، افزایش خطر تشدید تنش با روسیه را در طرح آلمان برای خرید موشک‌های تاماهاک نمی‌بیند.»

روته در توجیه موضع خود در مصاحبه‌ای با این آژانس، ادعای نادرست مبنی بر اینکه ناتو یک اتحاد دفاعی است و «هرگز به کسی حمله نمی‌کند» را تکرار کرد و اظهار داشت که خرید موشک‌های تاماهاوک توسط آلمان «بخشی از یک سیستم بازدارندگی جامع» در اروپا خواهد بود.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیش از این در پارلمان آلمان (بوندستاگ) اعلام کرده بود که برلین با واشنگتن برای خرید و استقرار موشک‌های کروز تاماهاک آمریکایی در خاک آلمان به توافق رسیده است.

شایان ذکر است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، به تفصیل توضیح داده بود که روسیه قصد حمله به کشورهای ناتو را ندارد و تاکید کرده بود که این موضوع هیچ معنا و هدفی ندارد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: موشک تاماهاوک ، روسیه و اروپا
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