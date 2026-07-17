کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته کاری که گذشت شاخص کل با کاهش ۷.۴۳ درصدی به ۴ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۳۴ واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - هفتهای که پشت سر گذاشتیم برای بازار سرمایه با تداوم سایه ریسکهای سیستماتیک و برخی عوامل همچون بحث نرخ بهره و... همراه بود؛ وضعیتی که موجب شد جریان خروج نقدینگی از بازار سهام همچنان تداوم داشته باشد. در حالی که شاخصهای اصلی بازار با افت قابلتوجهی مواجه شدند، تکسهمها و برخی گروههای خاص با تکیه بر گزارشهای مالی مناسب، عملکردی متفاوت از خود نشان دادند.
در ادامه کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارزش معاملات مربوط به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی در این هفته، روز شنبه ۲۷ هزار و ۳ میلیارد تومان، یکشنبه ۱۱ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان، دوشنبه ۲۳ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان، سهشنبه ۲۶ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مجموع ۱۱۳ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان از کل معاملات مربوط به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی بود.
او افزود: سرانه خرید در هفته کاری که گذشت ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. شاخص کل با کاهش ۷.۴۳ درصدی به ۴ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۳۴ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۴.۱۹ درصدی به یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۱۴۳ واحد رسید. شاخص کل فرابورس هم با کاهش ۵.۵۹ درصدی به ۳۸ هزار و ۲۷۱ واحد رسید.
آسایش ادامه داد: در رابطه با ورود پول به سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی، روز شنبه ۵ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان خروج پول، یکشنبه ۴ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان خروج پول، دوشنبه ۳ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان خروج پول، سهشنبه ۳ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان خروج پول و چهارشنبه ۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان خروج پول داشتیم که در مجموع ۱۹ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کردیم.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در رابطه با صندوقهای با درآمد ثابت نیز روز شنبه ۳۵۷ میلیارد تومان ورود پول، یکشنبه ۵ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان ورود پول، دوشنبه هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان ورود پول، سهشنبه هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه ۳ هزار و ۶۶ میلیارد تومان ورود پول داشتیم که در مجموع ۱۴ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان ورود پول به صندوقهای با درآمد ثابت را شاهد بودیم.
او بیان کرد: به هر حال همان ریسکهایی که در هفته گذشته بود، همچنان در بازار وجود دارد. همچنین بحث نرخ ارز، دو تا از مهمترین عواملی هستند که تاثیر خودشان را بر کلیت بازار گذاشتند.
آسایش تصریح کرد: اما همانطور که میبینیم شاخص هموزن کاهش کمتری داشت، چراکه بیشتر در این هفته تکسهمها و سهمها یا صنایعی که گزارشهای خوبی داشتند، از جمله صنعت دارویی که وضعیت مثبتی داشت یا صنعت سیمان که گزارشهای خوبی داشتند، مورد توجه قرار گرفتند و این باعث شد تکسهمها مثبت باشند و کاهش کمتر شاخص هموزن نسبت به شاخص کل را مشاهده کنیم.