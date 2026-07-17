در پی افزایش تجاوزات آمریکا و پاسخ قاطع ایران، بهای نفت در جهشی ناگهانی بیش از دو درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بهای نفت روز جمعه و در پی تنش‌های منطقه‌ای بیش از ۲ درصد افزایش یافت. گفته شده نگرانی‌ها درباره احتمال بسته شدن دریای سرخ در کنار محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده و به رشد قیمت‌ها دامن زده است.

بر این اساس، بهای نفت خام برنت با ۱.۷۷ دلار (۲.۱ درصد) افزایش به ۸۶ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۹۱ دلار (۲.۴ درصد) رشد، ۸۰.۸۶ دلار در هر بشکه معامله شد.

هر دو شاخص در مجموع طی هفته جاری حدود ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی روز گذشته با اشاره به تنش‌های جدید منطقه‌ای گفت: «امنیت عرضه نفت همچنان یک مسئله بسیار حیاتی است. اگر طی چند هفته آینده شرایط بهبود پیدا نکند، باید نگران باشیم؛ و من واقعاً نگران هستم».

در پی تجاوزات مکرر آمریکا علیه زیرساخت‌های کشورمان، تهران اعلام کرد که روز جمعه حملات تازه‌ای را علیه تأسیسات آمریکا در آسیای غربی انجام داده که شامل نخستین حمله مستقیم به مواضع آمریکا در سوریه نیز بوده است.

طی روز‌های گذشته، آمریکا یک ایستگاه راه‌آهن، محله‌های مسکونی، پل‌ها، تاسیسات آب، سیلو‌های مواد غذایی و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار داده است.

منبع: الشرق الاوسط