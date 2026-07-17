در پی افزایش تجاوزات آمریکا و پاسخ قاطع ایران، بهای نفت در جهشی ناگهانی بیش از دو درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بهای نفت روز جمعه و در پی تنش‌های منطقه‌ای بیش از ۲ درصد افزایش یافت. گفته شده نگرانی‌ها درباره احتمال بسته شدن دریای سرخ در کنار محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی را با تهدید جدی روبه‌رو کرده و به رشد قیمت‌ها دامن زده است.

بر این اساس، بهای نفت خام برنت با ۱.۷۷ دلار (۲.۱ درصد) افزایش به ۸۶ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۹۱ دلار (۲.۴ درصد) رشد، ۸۰.۸۶ دلار در هر بشکه معامله شد.

هر دو شاخص در مجموع طی هفته جاری حدود ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی روز گذشته با اشاره به تنش‌های جدید منطقه‌ای گفت: «امنیت عرضه نفت همچنان یک مسئله بسیار حیاتی است. اگر طی چند هفته آینده شرایط بهبود پیدا نکند، باید نگران باشیم؛ و من واقعاً نگران هستم». 

در پی تجاوزات مکرر آمریکا علیه زیرساخت‌های کشورمان، تهران اعلام کرد که روز جمعه حملات تازه‌ای را علیه تأسیسات آمریکا در آسیای غربی انجام داده که شامل نخستین حمله مستقیم به مواضع آمریکا در سوریه نیز بوده است. 

طی روز‌های گذشته، آمریکا یک ایستگاه راه‌آهن، محله‌های مسکونی، پل‌ها، تاسیسات آب، سیلو‌های مواد غذایی و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار داده است.

منبع: الشرق الاوسط

برچسب ها: بهای نفت ، بازار انرژی ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آخرین اخبار
راهپیمایی گسترده در صنعا علیه عربستان
هشدار سونامی پس از وقوع زمین‌لرزه ۷.۴ ریشتری در مکزیک
انگلیس از آموزش بیش از ۶۸ هزار نظامی اوکراینی خبر داد
جهش بیش از دو درصدی قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای
ناتو: خرید تاماهاوک توسط آلمان تنش با روسیه را تشدید نمی‌کند
آمریکا حضور مارکو روبیو در نشست آسه‌آن را تأیید کرد
روسیه خواستار آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
رویترز: تصرف نفتکش شیمیایی در سواحل یمن به دزدی دریایی سومالی مرتبط است
کرملین ادعا‌های دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
زمان دیپلماسی بین آمریکا و ایران «به حالت تعلیق درآمده است»
سوار شدن افراد مسلح بر کشتی تجاری در خلیج عدن
آرتی: جنگ ایران و آمریکا به «گربه شرودینگر» تبدیل شد؛ نه آمریکا توان شکست ایران را دارد، نه ایران توان آسیب بحرانی به آمریکا
دیپلمات پیشین هند: تنگه هرمز سلاح هسته‌ای ایران است
تردد تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته
کنست اسرائیل منحل شد؛ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود
چین و پاکستان خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو بین آمریکا و ایران شدند
انگلیس: نفتکش در نزدیکی عمان مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت
چین ادعای ترامپ درباره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرد
کره شمالی سئول را به دلیل نقشش در رزمایش دریایی آمریکا «دست‌نشانده» خواند
اکسیوس: ترامپ از انتقاد نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به ترکیه «عصبانی» شده است
ترامپ چین را به دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد؛ ادعایی در تضاد با ارزیابی نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا
ونس: کارزار اسرائیل تلاش کرد افکار عمومی آمریکا را علیه دیپلماسی ایران جهت‌دهی کند
سقوط «عظمت آمریکا» در جنگ با ایران به روایت مقام ارشد روسیه
آمریکا مدعی تصرف یک نفتکش ایرانی شد + فیلم
آتش‌سوزی یکی از پایگاه‌های آمریکایی در خاک کویت + فیلم
سنتکام: حملات هوایی علیه ایران از سر گرفته شد
پاسخ فوری برزیل به باج‌خواهی تجاری ترامپ
افشای همکاری نظامی عربستان و اسرائیل در مقابله با عملیات یمن
کاخ سفید: تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب ادامه دارد