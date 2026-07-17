جانشین سپاه فجر فارس با تأکید بر اینکه دشمن با شهادت رهبر و فرماندهان به اهداف خود نرسید، گفت: شکل‌گیری «امت واحده» و حمایت مردم از رهبران سیاسی و دینی، مهم‌ترین عامل شکست توطئه‌های آمریکا و اسرائیل بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار هاشم جمالی در آیین بزرگداشت «قائد شهید امت» و گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت که با حضور اتباع افغانستانی ساکن شیراز برگزار شد، اظهار داشت: جهان اسلام در مقطع حساسی قرار دارد و از سال گذشته تاکنون، جمهوری اسلامی ایران، محور مقاومت و مسلمانان جهان در رویارویی جدی با آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفته‌اند. وی ابراز امیدواری کرد که این نبرد، آخرین تقابل حق و باطل باشد و طمع قدرت‌های سلطه‌گر از سرزمین‌های اسلامی برای همیشه قطع شود.

او با اشاره به تحولات مهم یک سال گذشته، شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران را یکی از مهم‌ترین رخداد‌های این دوره دانست و گفت: دشمنان پیش از آغاز جنگ رمضان، در دو مرحله تلاش کردند انقلاب اسلامی را از حرکت بازدارند؛ نخست با جنگ ۱۲ روزه و سپس از طریق کودتای دی‌ماه.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، نقش رهبر ایران را عامل اصلی ناکامی دشمن در هر دو توطئه عنوان کرد و افزود: ایشان علاوه بر جایگاه علمی و فقهی، فرمانده‌ای برجسته بودند که نه‌تنها در ایران، بلکه در سراسر منطقه به عنوان رهبر اصلی محور مقاومت شناخته می‌شدند.

جمالی ادامه داد: در طول ۳۷ سال رهبری، از نخستین روز‌های انتخاب ایشان، تلاش گسترده‌ای برای ارتقای توان دفاعی و تهاجمی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی انجام شد تا کشور بتواند در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل با اقتدار ایستادگی کند و این هدف نیز محقق شد.

او خاطرنشان کرد: رهبر شهید با دقت و تدبیر، تمام ظرفیت خود را برای آماده‌سازی نیرو‌های مسلح به کار گرفتند تا کشور در برابر تهدیدات دشمن آمادگی کامل داشته باشد. همچنین پس از جنگ، مدیریت هوشمندانه ایشان در کنار هوشیاری مردم ایران، موجب کنترل و هدایت شرایط شد.

جانشین سپاه فجر استان فارس گفت: دشمن در جنگ رمضان قصد داشت با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان، ضربه نهایی را به ایران وارد کند و تصور می‌کرد با شهادت فرمانده کل قوا، کار جمهوری اسلامی پایان خواهد یافت. به گفته وی، در ماه مبارک رمضان و زمانی که آیت‌الله سید علی خامنه‌ای مشغول تلاوت قرآن بودند، ایشان در یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند.

جمالی افزود: پس از شهادت رهبر انقلاب، موج گسترده‌ای از بیداری در جهان اسلام شکل گرفت و مردم برای خون‌خواهی امام شهید خود به میدان آمدند. همچنین مسلمانان آزاده در نقاط مختلف جهان حمایت خود را از ملت ایران اعلام کردند.

او ادامه داد: در این نبرد نابرابر، آمریکا و اسرائیل با وجود برخورداری از همه امکانات و تجهیزات، در برابر انسجام و اقتدار ملت ایران با شکست و ناتوانی مواجه شدند.

جانشین سپاه فجر استان فارس همچنین اظهار داشت: آمریکایی که با هدف نابودی ایران وارد میدان شده بود، اکنون برای بازگشایی تنگه هرمز ــ که پیش از جنگ باز بود ــ ناچار شده از دیگر کشور‌ها درخواست کمک کند.

جمالی با تأکید بر اینکه دشمن با شهادت رهبر و فرماندهان به اهداف خود دست نیافت، علت این ناکامی را شکل‌گیری «امت واحده» و تبعیت مسلمانان از رهبری دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل شکست دشمن، حمایت مردم از رهبران سیاسی و دینی است؛ هر زمان ملت در کنار رهبر خود ایستاده‌اند، پیروز بوده‌اند و هرگاه میان مردم و رهبری فاصله ایجاد شده، زمینه آسیب فراهم شده است.

او افزود: به برکت رهبر کبیر انقلاب و بنیان‌گذار آن، امروز جهان با پدیده‌ای به نام محور مقاومت روبه‌رو است. رهبر شهید همواره بر وحدت امت اسلامی تأکید داشتند و معتقد بودند دشمن در تلاش است میان مسلمانان اختلاف ایجاد کند، در حالی که پیام امامین انقلاب طی ۴۸ سال گذشته بر این اصل استوار بوده که مسلمانان با وجود تفاوت‌های مذهبی، دارای یک قبله، یک قرآن و یک پیام مشترک هستند و شیعه و سنی در کنار یکدیگر مقابل دشمن می‌ایستند.

جانشین سپاه فجر استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه سوریه گفت: در این کشور، نیرو‌هایی از ملیت‌ها و زبان‌های مختلف که تحت فرماندهی شهید قاسم سلیمانی فعالیت می‌کردند، دوشادوش یکدیگر در برابر داعش ایستادند و مانع شکل‌گیری یک تهدید بزرگ دیگر در منطقه شدند. به گفته وی، آنان اجازه ندادند داعش به نام اسلام حکومتی تشکیل دهد و چهره اسلام ناب را مخدوش کند و در نهایت با هدایت امام شهید و فرماندهی سردار سلیمانی، این گروه از منطقه بیرون رانده شد.

جمالی در پایان با اشاره به نقش شهدای فاطمیون اظهار کرد: این شهدا همواره با روحیه ولایت‌مداری و آمادگی کامل در میدان حضور داشتند و بر همین اساس، حفظ وحدت و همبستگی را لازمه مقابله با آمریکا و اسرائیل و برقراری امنیت پایدار در منطقه دانست.

برچسب ها: سپاه فجر فارس ، وحدت امت اسلامی ، ناکامی دشمنان
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