باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا میرسلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان، با اعلام این خبر گفت: پس از چند سال پایش مستمر، دریافت گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی از حضور پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع کوه‌خم، نخستین تصویر مستند این گونه ارزشمند با نصب دوربین تله‌ای به ثبت رسید.

او افزود: تصاویر ثبت‌شده، علاوه بر پلنگ ایرانی، حضور خرس قهوه‌ای و بز وحشی را نیز نشان می‌دهد که بیانگر پویایی اکولوژیکی، امنیت نسبی زیستگاه و غنای تنوع جانوری این منطقه است.

میرسلیمانی با اشاره به اهمیت منطقه شکار ممنوع کوه‌خم که در محدوده شهرستان‌های سرچهان و ارسنجان قرار دارد، اظهار کرد: این منطقه یکی از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش استان فارس و از مهم‌ترین زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای در استان به شمار می‌رود. همچنین پوشش گیاهی مناسب و تنوع گونه‌های جانوری، جایگاه ویژه‌ای به این عرصه طبیعی بخشیده است.

او، ثبت تصویر پلنگ ایرانی را نتیجه حفاظت مستمر، پایش میدانی و همکاری محیط‌بانان، همیاران محیط زیست و جوامع محلی دانست و تأکید کرد: استمرار حفاظت از زیستگاه‌ها و مشارکت مردم، نقش مهمی در حفظ گونه‌های شاخص و در معرض تهدید کشور دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان افزود: تصاویر ثبت‌شده از پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و بز وحشی توسط محمد مرادپور، همیار محیط زیست، با استفاده از دوربین تله‌ای در منطقه شکار ممنوع کوه‌خم ثبت شده است. این مستندات، پس از سال‌ها گزارش‌های میدانی، برای نخستین بار حضور پلنگ ایرانی را در این منطقه به صورت تصویری تأیید می‌کند.

پلنگ ایرانی به عنوان بزرگ‌ترین گربه‌سان ایران، از گونه‌های ارزشمند و تحت حمایت قانون است و ثبت حضور آن در زیستگاه‌های طبیعی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اکوسیستم و اثربخشی اقدامات حفاظتی به شمار می‌رود.