سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره امکان برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، گفت: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، اظهار کرد: این مصوبه خلأ قانونی موجود را برطرف کرد.

وی توضیح داد: پیش از این، در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح شده بود که جلسات مجلس باید در محل ساختمان بهارستان برگزار شود. با تصویب این طرح و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، امکان تشکیل جلسات مجلس در مکان‌های دیگر یا به‌صورت مجازی در شرایط اضطراری فراهم شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به این مصوبه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی مشاهده نشد و از این جهت شورای نگهبان ایراد و اشکالی به آن وارد نکرد.

طحان‌نظیف همچنین با اشاره به زمان ازسرگیری فعالیت‌های مجلس گفت: آنچه بنده شنیده‌ام این است که مجلس شورای اسلامی از هفته آینده فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت.

برچسب ها: جلسات مجلس ، شورای نگهبان
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