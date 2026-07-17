تیم ملی شنای جوانان ایران دومین مدال کاروان کشورمان در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ایران با ترکیب کیارام کیانی، امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری در فینال ماده ۱۰۰×۴ متر آزاد، با ثبت زمان ۳:۲۶:۳۲ در جایگاه دوم آسیا ایستاد و مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در این ماده، تیم چین‌تایپه با کسب مدال طلا بر سکوی نخست ایستاد و قزاقستان نیز مدال برنز را به دست آورد.

این مدال، دومین مدال کاروان شنای ایران در دوازدهمین دوره مسابقات شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا به شمار می‌رود که این روزها به میزبانی بانکوک تایلند در حال برگزاری است.محمدمهدی غلامی ساعاتی پیش در ماده ۱۰۰ متر پروانه به مدال طلا دست‌یافته بود.

برچسب ها: مسابقات شنا ، شنای پروانه
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