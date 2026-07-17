تیم‌های دانش فریدونکنار و دریا بابلسر به مرحله نهایی لیگ فوتبال نونهالان مناطق کشور صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرحله دوم مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق کشور با شرکت ۴ تیم در ورزشگاه شهید کریم آزادی فریدونکنار برگزار شد که تیم دانش فریدونکنار باکسب ۹ امتیاز و دریا بابلسر با ۴ امتیاز به ترتیب به عنوان‌های اول و دوم به مرحله نهایی رقابت‌ها راه یافتند.

سپاهان گرگان با ۴ امتیاز و تفاضل گل کمتر در جایگاه سوم قرار گرفت و در رقابتی نزدیک با دریا بابلسر از صعود بازماند.

تیم پرسابقه و سازنده دانش فریدونکنار با سرمربیگری مبین احمدزاده و مدیریت فنی سیدعلی شفیعی، در هر ۳ بازی خود پیروز از میدان خارج شد.

دریای بابلسر هم پس از شکست مقابل دانش فریدونکنار، با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل استیل البرز آق و تساوی ۱-۱ برابر سپاهان گرگان در جایگاه دوم گروه ایستاد.

استیل البرز آق قلا هم بدون کسب امتیاز به کار خود پایان داد.

مرحله اول و دوم این دوره از مسابقات به میزبانی شهرستان فریدونکنار در ورزشگاه شهید کریم آزادی برگزار شد.

برچسب ها: لیگ فوتبال نونهالان ، تساوی
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