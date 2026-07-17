وزیر نیرو‌های مسلح انگلیس اعلام کرد که لندن از سال ۲۰۲۲ تاکنون در چارچوب برنامه اینترفلکس بیش از ۶۸ هزار نیروی نظامی اوکراینی را آموزش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیز ساندر-جونز، وزیر نیروهای مسلح انگلیس، اعلام کرد که این کشور از سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۸ هزار پرسنل نظامی اوکراین را در خاک خود آموزش داده است.

او گفت: «تحت برنامه‌های تحت رهبری انگلیس، بیش از ۶۸۰۰۰ سرباز اوکراینی در انگلیس آموزش نظامی دیده‌اند.»

شایان ذکر است که وزارت دفاع انگلیس برنامه «اینترفلکس» را برای آموزش نیروهای اوکراینی در سال ۲۰۲۲ با مشارکت ۱۳ کشور علاوه بر خود آغاز کرد.

در قالب این طرح، نیروهای داوطلب و تازه‌وارد ارتش اوکراین طی دوره‌هایی چند هفته‌ای، آموزش‌هایی در زمینه تاکتیک‌های رزمی، نبرد شهری، کار با سلاح، کمک‌های اولیه در میدان نبرد، مقابله با تهدیدات شیمیایی و عملیات میدانی دریافت می‌کنند.

مقام‌های انگلیسی این برنامه را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آموزش نظامی در اروپا طی دهه‌های اخیر توصیف کرده‌اند.

 لندن همچنین از آغاز جنگ، میلیاردها پوند کمک نظامی و مالی در اختیار اوکراین قرار داده و تجهیزاتی مانند موشک‌های ضدتانک، سامانه‌های پدافندی، پهپاد، خودروهای زرهی و موشک‌های دوربرد «استورم شدو» را به کی‌یف تحویل داده است.

از سویی دیگر روسیه بارها این آموزش‌ها و ارسال تسلیحات غربی را دخالت مستقیم کشورهای عضو ناتو در جنگ دانسته و هشدار داده است که ادامه این روند، خطر تشدید درگیری و گسترش دامنه جنگ را افزایش می‌دهد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
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