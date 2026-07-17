باشگاه خبرنگاران جوان - مجید مجیدی، کارگردان مطرح سینمای کشورمان در اظهارنظری به یاوه‌‎گویی‌های جی‌دی ونس، معاون دولت تروریست ایالات متحده آمریکا که گفته بود مردم ایران تروریست هستند، واکنش نشان داد و گفت: آقای جی دی ونس اگر شما کمی سواد داشتید و نگاهی به تاریخ خودتان می‌کردید، آن‌وقت قطعا چنین حماقتی به خرج نمی‌دادید که به ملت ایران که تاریخ تمدن‌ساز چند هزار ساله دارد توهین کنید.

این کارگردان افزود: ما قطعا این جمله شما را خطاب به ملت ایران از سر بی‌شعوری شما می‌گذاریم. کافی است نگاهی به تاریخ نزدیک به سه قرن خود بیاندازید و ببینید که چطور خونخوار و جنایتکار بودید. نام شما و دولتمردان شما همیشه مساوی بود با غارت و نسل‌کشی؛ از سرخ‌پوستان و سیاه‌پوستان گرفته تا جنایت‌های وحشیانه در ویتنام و ژاپن، اخیرا هم نسل‌کشی در غزه و لبنان و بلاخره ایران. دولت شما امروز برای همه مردم دنیا و حتی مردم خودتان کاملا مسجل شده به ترور و نسل‌کشی و کودک‌کشی. نمونه بارز آن کودکان بی‌گناه مدرسه میناب. پس لطفا فرار به جلو نکنید.