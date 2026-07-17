باشگاه خبرنگاران جوان - مجید مجیدی، کارگردان مطرح سینمای کشورمان در اظهارنظری به یاوهگوییهای جیدی ونس، معاون دولت تروریست ایالات متحده آمریکا که گفته بود مردم ایران تروریست هستند، واکنش نشان داد و گفت: آقای جی دی ونس اگر شما کمی سواد داشتید و نگاهی به تاریخ خودتان میکردید، آنوقت قطعا چنین حماقتی به خرج نمیدادید که به ملت ایران که تاریخ تمدنساز چند هزار ساله دارد توهین کنید.
این کارگردان افزود: ما قطعا این جمله شما را خطاب به ملت ایران از سر بیشعوری شما میگذاریم. کافی است نگاهی به تاریخ نزدیک به سه قرن خود بیاندازید و ببینید که چطور خونخوار و جنایتکار بودید. نام شما و دولتمردان شما همیشه مساوی بود با غارت و نسلکشی؛ از سرخپوستان و سیاهپوستان گرفته تا جنایتهای وحشیانه در ویتنام و ژاپن، اخیرا هم نسلکشی در غزه و لبنان و بلاخره ایران. دولت شما امروز برای همه مردم دنیا و حتی مردم خودتان کاملا مسجل شده به ترور و نسلکشی و کودککشی. نمونه بارز آن کودکان بیگناه مدرسه میناب. پس لطفا فرار به جلو نکنید.
مجیدی در پایان تصریح کرد: چیزی که منتسب به شماست به مردم ایران نسبت ندهید. البته ملتی که تمدن دارد، تاریخ چندهزارساله دارد و همانند درخت تنومندی ایست که ریشههای آن تا اعماق زمین رفته و محکم استوار مثل کوه باقی میماند. شما باید فکری به حال خودتان بکنید، چون ریشه ندارید و همانند علفهای هرز هستید. توصیه میکنم کمی وقت بگذارید تاریخ ایران را بخوانید، مطمئنم آنوقت حرف بزرگتر از دهانتان نخواهید زد.
مجید مجیدی در ایام جنگ تحمیلی ۴۰روزه هم مواضع گوناگونی را در واکنش به یاوهسراییهای مقامات تروریست آمریکایی اتخاذ کرده بود.