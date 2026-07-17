دومین مرحله آکادمی داوران فوتسال شمال کشور (منطقه ۳ کشور) به میزبانی هیات فوتبال بابلسر و مازندران در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - این دوره با هدف شناسایی و معرفی استعداد‌های برتر داوری فوتسال کشور، با حضور ۱۲ داور زن و مرد جوان از استان‌های مازندران، گلستان، سمنان و گیلان به مدت یک روز برگزار شد.

شرکت‌کنندگان دوره در بخش‌های مختلف آموزشی، فنی و ارزیابی مورد سنجش قرار گرفتند.

تدریس این دوره را مهران جعفری بر عهده داشت و مدیریت کلاس نیز توسط آیدین عامری انجام شد.

سحر احسانی و محمدرضا مجاور (سمنان)، فائزه تاجیک، راضیه پوری، حسین قربانی و سیدرضا قادریان (مازندران)، علیرضا پرستار و رضا فلاح (گیلان)، مجتبی رفیعی، محمدصالح بزازی و علی اکبر ملک مجنی (گلستان)، نفرات شرکت کننده در دومین مرحله آکادمی داوران فوتسال شمال کشور (منطقه ۳ کشور) بودند.

آئین گشایش این برنامه با حضور رحیم درزی خلردی رئیس هیأت فوتبال استان مازندران، آنیتا امیدی نایب‌رئیس بانوان، پاشنا رئیس هیات فوتبال شهرستان بابلسر، رضا عادل رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان، راضیه باقری مسئول داوران کمیته بانوان و قاسم علیزاده از پیشکسوتان فوتبال مازندران برگزار شد.

برگزاری این پایگاه استعدادیابی، گامی مؤثر در راستای شناسایی، پرورش و معرفی داوران مستعد فوتسال به سطوح بالاتر داوری کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه هیات فوتبال مازندران در میزبانی رویداد‌های آموزشی و توسعه‌ای فوتبال و فوتسال کشور است.

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برچسب ها: داوران فوتبال ، آکادمی
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