باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامهای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت پیرامون اقدامات جنگی آمریکا علیه کشورمان تصریح کرد: هدف قرار دادن مکرر بنادر، فرودگاهها، تأسیسات حملونقل، خدمات امداد و واکنش اضطراری و سایر اماکن غیرنظامی، جنایت جنگی است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو مکاتبه پیشین اینجانب درباره تداوم اعمال تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مایلم به استحضار جنابعالی و اعضای شورای امنیت برسانم که در نتیجه تداوم قصور شورای امنیت در اتخاذ اقدام مقتضی، ایالات متحده همچنان به اعمال تجاوزکارانه خود علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران ادامه میدهد و با نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بینالملل علیالخصوص حقوق بینالملل بشردوستانه، مرتکب جنایات جنگی شنیع علیه مردم ایران میشود. در این ارتباط، مایلم به اطلاع برسانم که از ۸ ژوئیه تا امروزیعنی ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا حملات نظامی گستردهای را علیه مناطق مختلف قلمرو جمهوری اسلامی ایران بهویژه استانهای جنوبی، شهرهای ساحلی و بنادر واقع در امتداد خلیج فارس و تنگه هرمز انجام داده است. شهرهای بندرعباس، بوشهر، اهواز، چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، ایرانشهر، جزیره ابوموسی و جزیره تنب بزرگ مکرراً هدف حمله قرار گرفتهاند. در ساعات اولیه امروز، شهرهای شیراز، خرمآباد، سمنان، ارومیه و همدان نیز مورد حمله قرار گرفتند.
این حملات، بنادر، شبکههای حملونقل، تأسیسات ارتباطی، مراکز لجستیکی، تأسیسات راداری، سامانههای دفاع ساحلی و سایر زیرساختهای ضروری برای جمعیت غیرنظامی و عملکرد اقتصاد ملی را هدف قرار داد و خسارات گستردهای به آنها وارد کرد. تخریب نظاممند اینگونه زیرساختهای غیرنظامی، فعالیتهای تجاری، حملونقل دریایی، خدمات امداد و واکنش اضطراری و معیشت روزمره غیرنظامیان را مختل کرده و پیامدهای عمیق بشردوستانه، زیستمحیطی و اقتصادی بلندمدتی در پی داشته است.
در جریان موج اخیر اینحملات جنایتکارانه، بیش از سیوپنج ایرانی به شهادت رسیدند و بیش از دویستوشصت نفر مجروح شدند. در میان قربانیان، غیرنظامیان، نیروهای امدادی، آتشنشانان، محیطبانان و ماهیگیران حضور داشتند.
در ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، یک آتشنشان که برای مقابله با پیامدهای حمله آمریکا به فرودگاه ایرانشهر وارد عمل شده بود، حین انجام وظایف رسمی خود به شهادت رسید. در ساعات اولیه ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده پاسگاه محیطبانی واقع در روستای سید جوزر در شهرستان حاجیآباد واقع در استان هرمزگان را هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن سه تن از اعضای خانواده محیطبانی متعهد بهنام آقای جواد حسنزاده جان باختند.
در ساعات اولیه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده حملهای موشکی را علیه آسایشگاه و خوابگاه یکی از پادگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر بمپور در نزدیکی ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان انجام داد. سیزده فروند موشک بهسوی خوابگاه شلیک شد که در نتیجه آن هفت تن از مدافعان دلیر میهن به نامهایرضا شفیعی، فرهاد علوی، ابوالفضل مولایی، حسینجعفری، علیرضا قاسمی، حسامالدین عباسی و عباس حسنشاهی به شهادت رسیدند. شماری دیگر از نیروهای نظامی نیز مجروح شدند و همچنان تحت درمان قرار دارند.
در اقدامی شنیع دیگر، شامگاه چهارشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، بیمارستان شهید بقایی در پی حملات هوایی وحشیانه ایالات متحده علیه مناطق مختلف شهر اهواز و محدوده مجاور این مرکز درمانی آسیب دید.
بهمنظور حفظ جان و ایمنی بیماران، بیمارستان تخلیه و بیماران آن به سایر مراکز درمانی منتقل شدند. این بیمارستان، مرکز درمانی تخصصی در استان خوزستان است که به کودکان مبتلا به سرطان و سایر بیماریهای خونی خدمات درمانی و مراقبتی ارائه میکند. شمار زیادی از بیماران سراسر استان و استانهای همجوار بهطور منظم برایدریافت خدمات پزشکی به این مرکز مراجعه میکنند. حمله آمریکا به این بیمارستان، اقدامی بزدلانه و جنایتی جنگی علیه بیگناهترین و آسیبپذیرترین انسانها، یعنیکودکانی است که شجاعانه برای بقای خود مبارزه میکنند.
افزون بر این، ایالات متحده تنها طی هفته گذشته کارزاری نظاممند از حملات علیه اماکن غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی غیرنظامی به راه انداخته است که از جمله آنها میتوان به سیلوی ذخیره گندم در هویزه، واحد تولید آب معدنی در بخش موسیان شهرستان دهلران و برج کنترل دریایی چابهار اشاره کرد؛ حمله اخیر با هدف ایجاد اختلال در امدادرسانی به ماهیگیران و به مخاطره انداختن ایمنی و امنیت کشتیرانی دریایی و تجارت بینالمللی صورت گرفت.
حملات مزبور و شمار فراوانی از دیگر حملات علیه اماکن غیرنظامی، نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشوند و در حد جنایات جنگی هستند که ایالات متحده مسئولیت کامل بینالمللی آنها را بر عهده دارد.
متأسفانه، دولت و رئیسجمهور آمریکا در گفتار و کردار خود، بیاعتنایی آشکاری به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل نشان دادهاند. رئیسجمهور ایالات متحده پس از اظهارات علنی پیشین خود در تهدید به نابودی تمدن ایران و حمله به پلها، نیروگاهها و سایر زیرساختهای غیرنظامی، در مصاحبهای در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، بار دیگربهنحوی گستاخانه و خشمبرانگیز، علناً زیرساختهای حیاتی غیرنظامی ایران را به نابودی تهدید کرد و گفت: «هفته آینده پلها و نیروگاههای آن را هدف قرار خواهیم داد.»
همچنین، رئیسجمهور آمریکا در جریان یک مصاحبه تلویزیونی در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، با اشاره به بمباران تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران از سوی ایالات متحده، اظهار داشت: «اگر من نبودم، یا بیبی نتانیاهو نبود، بهویژه این ترکیب، ... آنها ظرف دو هفته به سلاح هستهای دست مییافتند، اگر من آنها را با یک [سلاح] هستهای هدف قرار نداده بودم.»
این اظهارات که بهطور علنی از سوی رئیس کشور ایالات متحده که یک دولت برخوردار از سلاح هستهای و عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، عضو دائم شورای امنیت و یکی از دولتهای امین این معاهده میباشد بیان شده است، مستلزم نهایت توجه شورای امنیت است. این اظهارات، ذهنیت خطرناک رئیسجمهور ایالات متحده را آشکار میسازد و بازتابدهنده بیاعتنایی مطلق وی به منشور ملل متحد، حقوق بینالملل و بنیادیترین اصول انسانیت است. این اظهارات نشان میدهد که ایالات متحده در پیگیری سیاستهای خود هیچگونه خط قرمز حقوقی یابشردوستانهای از جمله ممنوعیت استفاده از سلاحهای هستهای و ممنوعیت ارتکاب جنایات جنگی از طریقحملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، به رسمیت نمیشناسد.
جمهوری اسلامی ایران اعمال تجاوزکارانه ایالات متحده و هدف قرار دادن عامدانه زیرساختهای غیرنظامی از سوی آن کشور را به شدیدترین وجه محکوم میکند.
این اقدامات، نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول حاکمیت و تمامیت ارضی، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و نیز نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشوند.
هدف قرار دادن مکرر بنادر، فرودگاهها، تأسیسات حملونقل، خدمات امداد و واکنش اضطراری و سایر اماکن غیرنظامی، جنایت جنگی است. آمریکا مسئولیت کامل بینالمللی تمامی جانهای از دسترفته، جراحات، خسارات وارده به زیرساختهای حیاتی، آسیبهای زیستمحیطی و کلیه پیامدهای مستقیمو غیرمستقیم ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود را بر عهده دارد.
تداوم ارتکاب این حملات مسلحانه غیرقانونی، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی، آزادی کشتیرانی، ثبات منطقهای و امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز به شمار میرود. با توجه به مراتب فوق و نظر به پیامدهای خطیراعمال غیرقانونی ایالات متحده برای صلح و امنیت بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از دبیرکل و شورای امنیت میخواهد مسئولیتهای خود را به موجب منشور ملل متحد ایفا کنند و برای پایان دادن به تجاوز آمریکا و تضمین پاسخگویی در قبال تمامی نقضهای فاحش ارتکابی از سوی آن کشور، تدابیر فوری و مؤثری اتخاذ نمایند.
تا زمانی که سازمان ملل متحد و بهویژه شورای امنیت از ایفای مسئولیتهای خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی قصور ورزد، جمهوری اسلامی ایران به اعمال تمامی حقوق خود به موجب حقوق بینالملل برای صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی خود ادامه خواهد داد.
ایران همچنین حق خود را برای پیگیری تمامی مجاری موجود بهمنظور تضمین پاسخگویی مرتکبان این نقضهای فاحش و جنایات جنگی اعمال خواهد کرد.
منبع: تسنیم