باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ناظر گمرکات خوزستان در گفتکو با خبرنگار ما از اجرای تسهیلات جدید برای تسریع در ترخیص کالاهای اساسی خبر داد و گفت: واردکنندگان این کالاها می‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به ترخیص محموله‌های خود از گمرکات استان اقدام کنند.

قره‌بیگی با اشاره به سیاست‌های دولت برای تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور اظهار کرد: با هدف تسهیل فرآیند ترخیص و تأمین سریع نیاز بازار، امکان ترخیص کالاهای اساسی با سپردن ضمانت‌نامه بانکی در گمرکات خوزستان فراهم شده است.

وی افزود: این اقدام موجب کاهش زمان توقف کالا در گمرک، جلوگیری از افزایش هزینه‌های انبارداری و تسریع در عرضه کالاهای اساسی به بازار خواهد شد و در نهایت به نفع تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

ناظر گمرکات خوزستان در ادامه با اشاره به تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر اساس قانون مصوب، در حوزه مالیات بر ارزش افزوده برای واردکنندگان تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و تمامی واردکنندگان کالا می‌توانند با مراجعه به گمرکات استان از این ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

قره‌بیگی از فعالان اقتصادی خواست برای آگاهی از جزئیات این تسهیلات و بهره‌گیری از خدمات پیش‌بینی‌شده، به گمرکات استان خوزستان مراجعه کنند.

اگرچه اجرای طرح پذیرش ضمانت‌نامه بانکی و اعطای تسهیلات مالیاتی، گامی مثبت در جهت روان‌سازی تجارت است، اما فعالان اقتصادی معتقدند همچنان چالش‌هایی مانند بروکراسی اداری، تعدد استعلام‌ها، تأخیر در تخصیص ارز، افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، و نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مرتبط، از مهم‌ترین موانع ترخیص سریع کالا محسوب می‌شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش فرآیندهای موازی، تفویض اختیارات بیشتر به گمرکات استان و هماهنگی مؤثر میان گمرک، سازمان استاندارد، سازمان بنادر، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کرد.

بی‌تردید تسریع در ترخیص کالا نه تنها به کاهش هزینه‌های تجار و بازرگانان خوزستان کمک می‌کند، بلکه از رسوب کالا در بنادر جلوگیری کرده، امنیت تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و نقش خوزستان را به عنوان قطب اصلی تجارت و لجستیک کشور بیش از پیش تقویت خواهد کرد.