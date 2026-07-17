شهادت امام شهید آغاز مسیری تازه در تاریخ انقلاب است

زاکانی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت مجاهدت‌های امام شهید گفت: ما همیشه از خدا می‌خواستیم جانمان را فدای امام مجاهد شهیدمان کنیم، اما تقدیر الهی این بود که این اسوه، این مرجع و این رهبر، جان خود را فدای اسلام، ایران و فدای حق و حقیقت کند. شهادت پایان کار او نیست، بلکه شهادت آیت‌الله خامنه‌ای آغاز مسیری تازه در تاریخ انقلاب است.

شهردار تهران در ادامه با قاطعیت تصریح کرد: ما اهل کوتاهی و مماشات با دشمن بر سر خون‌خواهی آقای شهید ایران نیستیم. به دشمن هشدار می‌دهم؛ ما کوتاه نخواهیم آمد و یکی از آثار این خون‌خواهی، تعیین خطوط قرمز برای دشمن است که در نتیجه آن، انجام جنایت برای دشمن عادی نشود تا نتواند هر غلطی انجام دهد و بعد بدون عذرخواهی پای میز مذاکره بنشیند.

وی مطالبه مجازات عاملان و حامیان شهادت رهبر شهید و هم‌وطنان را بخشی از این خون‌خواهی خواند و گفت: همه این افراد در لیست بلند خون‌خواهی ملت ایران قرار دارند.

ترامپ از سیل عظیم جمعیت خونخواهان رهبر در آیین بدرقه وحشت کرده است

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود، توهین دونالد ترامپ به ملت ایران در نشست ناتو را ناشی از عصبانیت دشمن از حضور پرشکوه مردم در صحنه دانست و افزود: ترامپ، این جانی بی‌ادب و وحشی، علت توهینش این بود که باور نداشت سیل عظیم جمعیت را در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد چنان ببیند که تاریخ به خود ندیده است. او از اراده ملت‌ها هراس دارد و از اراده ملت ما بر خون‌خواهی و گرفتن انتقام؛ از این رو شب و روز خواب نخواهد داشت.

تبیین ۴ سطح برای خونخواهی رهبر شهید و شهدا

شهردار تهران سپس با برشمردن چهار سطح برای خون‌خواهی، گفت: سطح اول، به درک واصل شدن همه عاملان و عامران شهادت امام شهیدمان و سایر شهدایی است که خون پاکشان در ایران اسلامی بر زمین ریخته شد. سطح دوم، اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم منحوس صهیونیستی است که تحقق این هدف همین الان هم دیر شده است. آقای شهید، بعد از شهادت حاج قاسم فرمودند که آمریکا باید از منطقه اخراج شود. گام سوم، حرکت در مسیر الگوسازی و رسیدن به یک الگوی کلان و تمدن نوین اسلامی است که آرزوی بزرگ امام شهیدمان بود. گام چهارم هم زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت (عج) است تا با حضور آن امام و عدالت‌گستری‌اش انتقام نهایی جریان حق از باطل را بگیریم. ما نه دست از اولی برمی‌داریم نه چشم از آخری.

حضور مردم در صحنه مجال مانور دادن را از دشمن گرفته است

وی با اشاره به تداوم مسیر انتقام توسط نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: نظامیان ما با افتخار دارند هم‌اکنون این انتقام را از دشمن می‌گیرند و ما باید با همه وجود از آنها پشتیبانی کنیم. مردم ما در صحنه‌اند؛ اگر شما این صحنه را خالی کنید، پنجه‌های دشمن آن را پر می‌کند. حضور و مقاومت شما چیزی است که اساساً دشمن باور نداشت چنین اتفاقی بیفتد.

ضرورت وضع قانون برای گرفتن انتقام خون امام شهید از دشمنان

زاکانی در ادامه، حکم رهبر انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را شرط پایان حضور مردم در خیابان دانست و گفت: مردم با امام صالح خود بیعت کرده‌اند و همچنان در صحنه حاضر خواهند بود. در طرف مقابل نیز رسانه‌های ما باید اصل انتقام از دشمنان و ابعاد مختلف آن را زنده نگه دارند. مسئولان این کشور نیز در حکم قانون‌گزار باید قانونی برای گرفتن انتقام از دشمنان وضع کنند. مسئولان ما در مجامع بین‌المللی حرف اولشان در هر مذاکره‌ای باید محاکمه دشمن باشد.

شهردار تهران در پایان با اشاره به دریافت پیام انتقام ملت ایران از سوی دونالد ترامپ گفت: او می‌گوید ایرانی‌ها می‌خواهند من را بکشند. یقین بداند حتماً همین کار را هم خواهیم کرد و او را به درک واصل می‌کنیم.