تیم ملی واترپلو جوانان ایران در نخستین دیدار از رقابت‌های واترپلو رده‌های سنی قهرمانی آسیا، مقابل تیم ملی واترپلو جوانان ژاپن، شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی واترپلوی ایران در نخستین دیدار خود از سری رقابت‌های گروه B واترپلو دوازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا که در بانکوک تایلند در حال برگزاری است، مقابل تیم ژاپن به عنوان قدرت اول واترپلو آسیا با نتیجه ۱۷ بر ۱۱، شکست خورد.

نتایج چهار کوارتر این مسابقه به شرح ذیل است:

 - کوارتر اول: ایران ۴-۶ ژاپن

 - کوارتر دوم: ایران ۸-۱۰ ژاپن 

 - کوارتر سوم: ایران ۱۰-۱۲ ژاپن 

 - کوارتر چهارم و نتیجه نهایی: ایران ۱۱-۱۷ ژاپن

تیم ملی واترپلوی جوانان ایران در دومین دیدار مرحله مقدماتی، صبح روز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۸:۳۰ صبح به مصاف تیم میزبان یعنی تایلند، خواهد رفت.

ترکیب تیم ملی واترپلو جوانان

بازیکنان:
- احسان علی‌اکبری
- عرشیا عبداللهی‌فر
- مهران بیابانی
- مهراب گلستانی‌راد
- محمدسینا افتخاری
- ماهان ابوالحسنی
- متین روح‌بخش مجدر
- محمدامین صادقی‌نژاد
- فربد برقعی
- سیدسوان عمرانی خراسانی
- دانیال اشراقی
- امیرمحمد میرجلیلی
- امیرحسین امیریان
- امیرحسین رنجکش
- پویا نیازخانی
- ابوالفضل سردایان باجگیرانی

کادر فنی:
- سرمربی: وحید رضایی آشتیانی
- مربی: علی پیروزخواه
- سرپرست: امیرعلی منیری‌زاد

بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم‌های حاضر در بخش پسران در ۲ گروه به رقابت خواهند پرداخت.

گروه A

- سنگاپور
- عربستان سعودی
- هند
- چین
- ازبکستان
- کره‌جنوبی

گروه B

- ایران
- ژاپن
- تایلند
- هنگ‌کنگ
- سریلانکا
- قزاقستان

برچسب ها: واترپولو ، مسابقات واترپلو
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