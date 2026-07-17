باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر روز جمعه سواحل ایالت «چیاپاس» در جنوب مکزیک را لرزانده است.

این زمین‌لرزه موجب صدور هشدار سونامی شد و ساختمان‌ها را در کشور‌های همسایه به لرزه درآورد.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا این زمین‌لرزه در نزدیکی شهر «پوئرتو مادرو» در جنوب مکزیک و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

در پی این زمین‌لرزه، سامانه هشدار سونامی آمریکا نسبت به احتمال وقوع سونامی در این منطقه هشدار صادر کرد.

به گفته یکی از خبرنگاران رویترز، لرزش زمین باعث تکان خوردن ساختمان‌ها در شهر گواتمالا، پایتخت گواتمالا شد. خبرنگار دیگری از رویترز نیز اعلام کرد که این زمین‌لرزه در السالوادور نیز احساس شده است.

منبع: رویترز