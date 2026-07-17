اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در ترکیه به علت عدم مجوز شورای برون مرزی لغو شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که طبق برنامه قرار بود که اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای اردوی آماده سازی پیش فصل روز جمعه  عازم ترکیه شوند، اما شورای برون مرزی مجوز برگزاری اردوی ترکیه را به سرخپوشان نداد. براین اساس اردوی ترکیه قرمزپوشان در شرایط فعلی   لغو شد.

بر این اساس، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرده که تمرینات  و اردوی سرخپوشان فعلا در تهران پیگیری شود تا برنامه آماده سازی تیم به تعویق نیفتد. 

به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی کشور، احتمالا مجوز اردوی خارجی برای هیچ یک از تیم های ورزشی صادر نخواهد شد و تیم ها باید اردوهای آماده سازی خود را در داخل ایران دنبال کنند. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی ترکیه
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