سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین با اشاره به ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر متجاوزان تأکید کرد که جنایتکاران تحت تعقیب و دشمنان عدالت جهانی به سرنوشتی جز ننگ و رسوایی دچار نخواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت کشورمان روز جمعه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: ایران در طول تاریخ، از طوفان یورش اسکندر، چنگیز و دیگر مستبدان خون‌ریز عبور کرده است. آن مهاجمان در بدنامی محو شدند، اما ایران همچنان استوار، شکست‌ناپذیر و جاودانه پابرجاست.

در ادامه این پیام آمده است: امروز نیز آن جنایتکاران تحت تعقیبی که احکام دیوان کیفری بین‌المللی را به چالش می‌کشند و در پی نابودی عدالت جهانی هستند، به سرنوشتی به‌مراتب سخت‌تر دچار خواهند شد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران افزود: از آنان جز ننگ و رسوایی چیزی در تاریخ باقی نخواهد ماند، حال آنکه شجاعت و سربلندی برای همیشه با نام ایرانیان معنا خواهد شد.