باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - محمد رضا حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار، با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی سکوهای معاملات آنلاین طلا، از تأخیر در اتصال سامانه نظارتی و بلاتکلیفی در صدور تأییدیه بانک مرکزی خبر داد و گفت: نبود همراهی بانک مرکزی در این حوزه، روند نهاییسازی مجوزها را با چالش مواجه کرده است.
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار، با تشریح الزامات فعالیت سکوهای معاملات طلا اظهار کرد: برای ساماندهی این سکوها سه مؤلفه اصلی در نظر گرفته شده است که شامل ضوابط خزانه، ضوابط سامانه ناظر و دستورالعمل تأییدیه بانک مرکزی میشود.
وی افزود: بر اساس ضوابط خزانه، صاحبان سکوهای معاملات طلا موظف هستند طلای متعلق به خود را در خزانههای تعیینشده سپردهگذاری کنند. همچنین سامانه ناظر باید بهگونهای عمل کند که میزان تعهدات هر سکو با میزان ذخایر آن بهصورت مستمر تطبیق داده شود تا از بروز پدیده «خالیفروشی» جلوگیری شود.
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار ادامه داد: سومین مؤلفه، دریافت تأییدیه از بانک مرکزی است؛ چرا که صدور مجوز فعالیت این سکوها نیازمند تأیید بانک مرکزی خواهد بود.
حاجیجعفری با بیان اینکه قرار بود از اسفندماه سال گذشته سامانه نظارتی به بهرهبرداری برسد، گفت: مهمترین موضوع در این زمینه، اتصال و راهاندازی سامانه ناظر بوده که تاکنون محقق نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده که تمایلی به ورود مستقیم به حوزه طلا ندارد و این موضوع موجب بروز چالشهایی در روند تکمیل ضوابط شده است.
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار خاطرنشان کرد: اگرچه ضوابط مربوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی تهیه شده، اما تاکنون این ضوابط به دست ما نرسیده است تا بتوانیم آن را در دستور کار هیئت مربوطه قرار دهیم و درباره آن تصمیمگیری شود.