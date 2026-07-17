باشگاه خبرنگاران جوان - سعید خادمی با تسلیت شهادت مازیار چتر زرین (۱۱ ساله) و همایون چتر زرین (۳۲ ساله) اظهار کرد: این دو برادر از افراد دارای معلولیت شهرستان خمیر استان هرمزگان بودند که در جریان حمله متجاوزانه آمریکا به یکی از زیرساخت‌های غیرنظامی این شهرستان و بر اثر بمباران پل نیمه‌کاره به شهادت رسیدند.

وی با ابراز تأسف از این حادثه افزود: شهادت این دو عضو جامعه هدف سازمان بهزیستی بار دیگر نشان داد که قربانیان اصلی جنگ و تجاوز، مردم عادی و به‌ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته بهزیستی با اشاره به آمار شهدای جامعه هدف سازمان بهزیستی در جریان جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: پیش از این، ۱۷ نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در جریان جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیده و ۱۷ نفر دیگر نیز مجروح شده بودند که با شهادت این دو فرد دارای معلولیت در استان هرمزگان، شمار شهدای جامعه هدف سازمان بهزیستی به ۱۹ نفر رسید.

خادمی تأکید کرد: سازمان بهزیستی کشور ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های این شهیدان، خود را در کنار آنان می‌داند و از تمامی ظرفیت‌های حمایتی برای کاهش آلام و رسیدگی به بازماندگان استفاده خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهدای جامعه هدف سازمان بهزیستی همواره در حافظه این سازمان ماندگار خواهد بود و خدمت به افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان، زنان سرپرست خانوار و دیگر گروه‌های هدف وظیفه همیشگی ماست.

منیع: بهزیستی