باشگاه خبرنگاران جوان - دومین روز از رقابت‌های جودوی قهرمانی نوجوانان آسیا به میزبانی اردن پیگیری شد و سبحان حکیمی نماینده ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم با ایستادن بر سکوی نخست این رقابت‌ها مدال طلای آسیا را به دست آورد.

حکیمی در مسیر صعود به فینال ابتدا حریف اندونزیایی خود را شکست داد و سپس با غلبه بر نماینده قرقیزستان جواز حضور در دیدار پایانی این وزن را کسب کرد.

ملی‌پوش نوجوان ایران در فینال برابر «سمندر سوناتوف» از ازبکستان به روی تاتامی رفت و با برتری در این دیدار عنوان قهرمانی وزن منفی ۸۱ کیلوگرم رقابت‌های جودوی نوجوانان آسیا را از آن خود کرد و مدال طلای این دوره از مسابقات را به گردن آویخت.

حسین نوین در همین وزن به مدال برنز دست یافت.

روز گذشته، مهسا شکیبایی در بخش دختران به مدال زرین طلا رسیده بود.