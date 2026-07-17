مدیر امور فرهنگی اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ عضو اهدا شد و در حال حاضر ۲۵ هزار نفر در صف انتظار پیوند هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - احسان علی بیگی مدبر امور فرهنگی شبکه فرآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسیها نشان میدهد که در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار اهدای عضو انجام شد که از هر نفر به طور میانگین سه عضو دریافت شده است.
به گفته وی، در حال حاضر ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار عضو پیوندی هستند که روزانه بین ۷ تا ۱۰ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنند.
علی بیگی تاکید کرد: بررسیها نشان می دهد که شاخص ایران در زمینه پیوند عضو ۱۴/۵ است و رتبه ایران در این خصوص در دنیا ۳۰ و در منطقه خاورمیانه یک است.
وی تصریح کرد: اکنون موضوع جنگ و دوران پسا جنگ سبب شده تا افکار مردم و تمرکز کادر درمان به سمت جنگ تحمیلی و موضوعات بعد از جنگ برود و به طور کلی مقوله جنگ تاثیر منفی بر روی اهدای عضو افرادی که دچار مرگ مغزی شدهاند گذاشته است.
احسان علی بیگی بیان کرد: موضوع اهدای عضو علاوه بر کار درمانی یک مسئله فرهنگی محسوب میشود و پیوند اعضا یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها است.