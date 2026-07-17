هزاران نفر در پایتخت یمن در محکومیت تجاوزات عربستان راهپیمایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مردم یمن و حامیان جنبش انصارالله در شهر صنعا، عصر امروز (جمعه) در اعتراض به عربستان تجمع کرده و راهپیمایی برگزار کردند.

این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شود که در روز‌های گذشته آتش‌بس شکننده چندساله میان انصارالله و عربستان عملا فروپاشید. هواپیما‌های جنگی عربستان روز یکشنبه در تجاوزی آشکار، فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار دادند. در پاسخ، انصارالله روز دوشنبه با حملات موشکی و پهپادی فرودگاه بین‌المللی اب‌ها در عربستان را هدف قرار داد.

سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن روز گذشته هشدار داد اگر عربستان اوضاع را به طور کامل تشدیدکند، یمن نیز به همان شکل پاسخ خواهد داد و «محاصره با محاصره پاسخ داده خواهد شد».

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، راهپیمایی ، عربستان
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