باشگاه خبرنگاران جوان -هادی روشن روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی واحدهای صنفی قم از روز ۲۷ تیرماه جاری به مدت ۲ هفته در بازه زمانی ساعت ۱۳ تا ۱۷ به تعطیلی موقت اماکن صنفی خود اقدام خواهند کرد.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف برق در ساعت‌های اوج و کمک به پایداری شبکه اتخاذ شده است تا امکان تامین برق پایدار برای مشترکان در بخش‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی فراهم شود.

دبیر قرارگاه مدیریت انرژی قم با اشاره به افزایش دما و رشد مصرف برق در روزهای اخیر، گفت: همکاری اصناف و کسبه در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، نقش مهمی در جلوگیری از بروز خاموشی‌های احتمالی خواهد داشت.

روشن تاکید کرد: اجرای این طرح به‌صورت موقت و در چارچوب برنامه‌های مدیریت بار انجام می‌شود و انتظار می‌رود اصناف هم‌چون گذشته با همراهی و مشارکت خود، به عبور از شرایط اوج مصرف و حفظ پایداری شبکه برق کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: با رعایت این دستورالعمل، ضمن کمک به مدیریت مصرف انرژی، زمینه بهره‌مندی مشترکان از مشوق‌ها و برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده نیز فراهم خواهد شد.

استان قم دارای بیش از ۴۱ هزار واحد صنفی دارای مجوز است که در بخش‌های توزیعی، خدماتی، تولیدی و فنی فعالیت می‌کنند.