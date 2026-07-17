دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی قم از اجرای طرح تعطیلی موقت چهار ساعته واحدهای صنفی استان در راستای مدیریت مصرف برق و کاهش بار شبکه در ساعت‌های اوج مصرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران  جوان -هادی روشن روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی واحدهای صنفی قم از روز ۲۷ تیرماه جاری به مدت ۲ هفته در بازه زمانی ساعت ۱۳ تا ۱۷ به تعطیلی موقت اماکن صنفی خود اقدام خواهند کرد.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف برق در ساعت‌های اوج و کمک به پایداری شبکه اتخاذ شده است تا امکان تامین برق پایدار برای مشترکان در بخش‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی فراهم شود.

دبیر قرارگاه مدیریت انرژی قم با اشاره به افزایش دما و رشد مصرف برق در روزهای اخیر، گفت: همکاری اصناف و کسبه در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، نقش مهمی در جلوگیری از بروز خاموشی‌های احتمالی خواهد داشت.

روشن تاکید کرد: اجرای این طرح به‌صورت موقت و در چارچوب برنامه‌های مدیریت بار انجام می‌شود و انتظار می‌رود اصناف هم‌چون گذشته با همراهی و مشارکت خود، به عبور از شرایط اوج مصرف و حفظ پایداری شبکه برق کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: با رعایت این دستورالعمل، ضمن کمک به مدیریت مصرف انرژی، زمینه بهره‌مندی مشترکان از مشوق‌ها و برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده نیز فراهم خواهد شد.

استان قم دارای بیش از ۴۱ هزار واحد صنفی دارای مجوز است که در بخش‌های توزیعی، خدماتی، تولیدی و فنی فعالیت می‌کنند.

برچسب ها: اصناف قم ، مصرف برق
خبرهای مرتبط
برق ادارات پرمصرف استان قم قطع می‌شود/ الزام به کاهش ۷۰ درصدی مصرف در ساعات غیراداری
جزئیات اعمال خاموشی دو ساعته در بخش خانگی استان قم
ساعت کاری ادارات استان قم تغییر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دبیر ستاد امر به معروف کشور: ماندن در میدان به امر رهبری، شرط تعجیل در فرج است
آزمون سراسری ورودی حوزه های علمیه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ در قم برگزار شد
قیمت جدید نان در قم اعلام شد
ضرورت ایجاد فضای سبز در اطراف فرودگاه بین المللی قم
آیین بزرگداشت آقای شهید ایران ازسوی آیت الله نوری همدانی در قم برگزار شد
صلح واقعی زمانی پایدار است که دشمن هزینه تجاوز را سنگین ببیند / ملت ایران از مسیر مقاومت عقب‌نشینی نمی‌کند
تعطیلی چهار ساعته اصناف قم در زمان اوج مصرف برق از روز شنبه
آخرین اخبار
تعطیلی چهار ساعته اصناف قم در زمان اوج مصرف برق از روز شنبه
آیین بزرگداشت آقای شهید ایران ازسوی آیت الله نوری همدانی در قم برگزار شد
صلح واقعی زمانی پایدار است که دشمن هزینه تجاوز را سنگین ببیند / ملت ایران از مسیر مقاومت عقب‌نشینی نمی‌کند
ضرورت ایجاد فضای سبز در اطراف فرودگاه بین المللی قم
قیمت جدید نان در قم اعلام شد
دبیر ستاد امر به معروف کشور: ماندن در میدان به امر رهبری، شرط تعجیل در فرج است
آزمون سراسری ورودی حوزه های علمیه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ در قم برگزار شد
اجتماع بزرگ بانوان مهاجر به یاد رهبر شهید در قم برپا شد+فیلم
کاروان نمادین اسرای کربلا در قم به حرکت در آمد+فیلم
خونخواهی امام مجاهد شهید محفوظ است/ آمریکا و صهیونیستها منتظر ذلت و شکست باشند
کتاب حراست در نظام اداری ایران در قم رونمایی شد