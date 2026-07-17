کارشناسان اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز امروز، در پی وقوع دو حادثه ترافیکی در محور‌های کازرون و سپیدان، به ۱۳ مصدوم خدمات فوریت‌های پزشکی ارائه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین حادثه که ساعت ۵:۳۶ در محور نودان به سمت قائمیه رخ داد، برخورد سه دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو پارس و دو دستگاه پراید، هفت مصدوم بر جای گذاشت.

پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، چهار مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند و سه نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

در حادثه دوم که ساعت ۱۴:۱۹ بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در محور سپیدان–نورآباد، محدوده تنگ لاله و روبه‌روی شکرآب رخ داد، شش نفر مصدوم شدند.

تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) نورآباد انتقال یافتند.

منبع: اورژانس فارس

برچسب ها: تصادف ، اورژانس فارس ، حادثه ترافیکی
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