باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین حادثه که ساعت ۵:۳۶ در محور نودان به سمت قائمیه رخ داد، برخورد سه دستگاه خودرو شامل یک دستگاه پژو پارس و دو دستگاه پراید، هفت مصدوم بر جای گذاشت.
پس از انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، چهار مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند و سه نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.
در حادثه دوم که ساعت ۱۴:۱۹ بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در محور سپیدان–نورآباد، محدوده تنگ لاله و روبهروی شکرآب رخ داد، شش نفر مصدوم شدند.
تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) نورآباد انتقال یافتند.
منبع: اورژانس فارس