باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج درباره پرونده معرفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به AFC اظهار داشت: پیش از نهم تیرماه، نامهای از سوی فدراسیون فوتبال برای AFC ارسال شده بود و همان نامه باعث ایجاد مشکلاتی شده است. روز گذشته نیز نامه مفصل دیگری ارسال کردیم، زیرا به ما گفته بودند همان نامه قبلی ملاک عمل خواهد بود، اما ما معتقدیم این موضوع نباید به این شکل باشد.
وی افزود: چند دلیل برای این موضوع داریم. نخست اینکه پیش از پایان مهلت تعیینشده از سوی AFC، تیم موردنظر را معرفی کرده بودیم. حتی پیش از پایان ددلاین، تورنمنت سهجانبه برگزار شد و فکر میکنم در هشتم تیر نیز تیم معرفی شده بود.
تاج ادامه داد: دوم اینکه نامه قبلی نباید ملاک عمل قرار بگیرد، زیرا کشور در شرایط جنگی قرار داشت. همه دنیا میدانند که ایران مورد تجاوز رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا قرار گرفت و به تبع این شرایط، رقابتهای لیگ نیز تعطیل شد. بنابراین این وضعیت مصداق شرایط فورسماژور است و نمیتوان آن را با شرایط عادی مقایسه کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: پس از آن تفاهمنامه امضا شد، مسابقات و فعالیتها از سر گرفته شد و در نهایت تورنمنت سهجانبه برگزار و به پایان رسید. امروز نیز در نامهای که برای AFC ارسال کردیم، تأکید داشتیم که استناد به نامه قبلی منطقی نیست. در شرایط عادی شاید همان نامه ملاک عمل بود، اما در شرایط خاصی که هیئترئیسه تصمیم به برگزاری تورنمنت سهجانبه گرفت، طبیعی است که نتایج آن باید ملاک تصمیمگیری قرار بگیرد.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره روند تصمیمگیری گفت: برخی اعضای هیئترئیسه اعلام کردهاند که در جریان نحوه انجام این موضوع نبودهاند، اما از نظر ما وقتی فدراسیون و سازمان لیگ تصمیم به برگزاری مسابقات سهجانبه گرفتهاند، باید به نتایج آن احترام گذاشته شود و همان نتایج مبنای معرفی نماینده ایران باشد.
تاج در پایان تصریح کرد: اکنون در حال هماهنگی هم درباره مسابقات داخلی و هم با AFC هستیم. طبق مقررات، شیوه انتخاب و معرفی تیمها بر عهده فدراسیونهای عضو است. اگر فدراسیون در هشتم تیر تیمی را معرفی کرده باشد، AFC نمیتواند ایراد بگیرد که چرا آن تیم در آن تاریخ معرفی شده است، زیرا ملاک عمل، معرفی رسمی از سوی فدراسیون عضو خواهد بود.