معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی تهران گفت: اصلاح نظام توزیع، عرضه مستقیم از طریق فروشگاه ها و حذف واسطه ها در دستور کار جهاد کشاورزی استان تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود ایلکا معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در برنامه رادیو اقتصاد گفت: تامین، توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی، نحوه رساندن کالا با کیفیت و قیمت مناسب به مصرف کننده است که برای این موضوع در جهاد کشاورزی استان تهران با همکاری دامپزشکی، پشتیبانی امور دام و اتحادیه های مختلف که در عرصه تولید به ما کمک می کنند، بدنبال تنظیم بازار و مدیریت کالاهای اساسی هستیم.

به گفته وی، با توجه به ظرفیت مناسب که در سطح استان تهران وجود دارد، مشکلی در بحث تامین کالا نداریم و کالا به میزان مکفی تامین می شود و نظام توزیع باید قوی تر کار را پیش ببریم تا هزینه های واسطه گری کاهش یابد و کالا با قیمت معقولی در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

ایلکا ادامه داد: برای دستیابی به اهداف کاهش واسطه گری و توزیع کالا با قیمت معقول بدنبال کوتاه سازی زنجیره توزیع، عرضه مستقیم از طریق فروشگاه های رسمی، میادین، تعاونی ها و روستا بازارها و توسعه توزیع هوشمند از جمله برنامه های اصلی این مجموعه است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: با اجرای این طرح ها، نظارت بر قیمت، موجودی و مسیر توزیع دقیق تر می شود و کالا با قیمت مناسب تر بدست مصرف کننده می رسد.

وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی در استان با کمبود مواجه نیست، افزود: با سود معقول بدنبال آن هستیم که کالاهای اساسی را توزیع کنیم و با توجه به شرایط جنگی، بخش اعطم شبکه های توزیع و بنکداران پای کار کشور و انقلاب هستند، براین اساس تمرکز اصلی بر اصلاح نظام‌ توزیع و کاهش واسطه گری است.

این مقام مسئول گفت: توزیع هوشمند در دستور کار جهاد کشاورزی استان تهران است و با رفع نواقص ها بدنبال رصد هوشمند کالاهای اساسی هستیم.