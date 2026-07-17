معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی تهران گفت: اصلاح نظام توزیع، عرضه مستقیم از طریق فروشگاه ها و حذف واسطه ها در دستور کار جهاد کشاورزی استان تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود ایلکا معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در برنامه رادیو اقتصاد گفت: تامین، توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی، نحوه رساندن کالا با کیفیت و قیمت مناسب به مصرف کننده است که برای این موضوع در جهاد کشاورزی استان تهران با همکاری دامپزشکی، پشتیبانی امور دام و اتحادیه های مختلف که در عرصه تولید به ما کمک می کنند، بدنبال تنظیم بازار و مدیریت کالاهای اساسی هستیم.

به گفته وی، با توجه به ظرفیت مناسب که در سطح استان تهران وجود دارد، مشکلی در بحث تامین کالا نداریم و کالا به میزان مکفی تامین می شود و نظام توزیع باید قوی تر کار را پیش ببریم تا هزینه های واسطه گری کاهش یابد و کالا با قیمت معقولی در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

ایلکا ادامه داد: برای دستیابی به اهداف کاهش واسطه گری و توزیع کالا با قیمت معقول بدنبال کوتاه سازی زنجیره توزیع، عرضه مستقیم از طریق فروشگاه های رسمی، میادین، تعاونی ها و روستا بازارها و توسعه توزیع هوشمند از جمله برنامه های اصلی این مجموعه است.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: با اجرای این طرح ها، نظارت بر قیمت، موجودی و مسیر توزیع دقیق تر می شود و کالا با قیمت مناسب تر بدست مصرف کننده می رسد.

وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و اقلام پروتئینی در استان با کمبود مواجه نیست، افزود: با سود معقول بدنبال آن هستیم که کالاهای اساسی  را توزیع کنیم و با توجه به شرایط جنگی، بخش اعطم شبکه های توزیع و بنکداران پای کار کشور و انقلاب هستند، براین اساس تمرکز اصلی بر اصلاح نظام‌ توزیع و کاهش واسطه گری است.

این مقام مسئول گفت: توزیع هوشمند در دستور کار جهاد کشاورزی استان تهران است و با رفع نواقص ها بدنبال رصد هوشمند کالاهای اساسی هستیم.

برچسب ها: کالای اساسی ، بازار تخم مرغ
خبرهای مرتبط
توزیع کالای اساسی براساس درخواست موکب‌ها در حال انجام است
وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت تخم مرغ افزایشی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۲۲:۵۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
اصلاح نظام توزیع کالا یک جمله هست که سالهاست تکرار میشه اما هیچوقت عملی نمیشه
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش پیدا می‌کند؟+ فیلم
توسعه نیرو‌های تجدیدپذیر با رویکرد مردم‌سازی، نیاز امروز کشور است
افزایش ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر کشور از ابتدای سال تاکنون
نبض تند بازار اجاره تهران/ از ودیعه ۳۰۰ میلیونی تا ۵ میلیارد تومانی
امکان فروش برق نیروگاه‌های انشعابی در بورس انرژی فراهم شد
هدف‌گذاری عبور از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان پابرجاست/ اعلام حدود ۶۰۰ میلیون دلار درخواست ارزی به وزارت صمت
آخرین اخبار
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
لغو ممنوعیت صادرات خرما
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
وزیر اقتصاد دستورالعمل حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد
لوازم یدکی برلیانس اصل یا تقلبی؟ بررسی و مقایسه عملی
عرضه کالاهای اساسی در شرایط بحرانی بدون اختلال ادامه دارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
۷.۷ همت تسهیلات به مستأجران رسید؛ شتاب پرداخت وام ودیعه در دو ماه اخیر
تقویت سرمایه در گردش تولید با رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
مردم‌سازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آگاهی‌بخشی و تأمین مالی دو گام اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
عملیات اربعین تا ۲۲ مرداد ادامه دارد
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ حمله سایبری به زیرساخت‌های پرداخت کشور نشده است
با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کنیم
رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن طی ۱۲ سال
دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی
راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ گامی برای مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری انرژی پاک
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان مرداد
رشد ۵ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل/ ۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
بازسازی مسیرهای ریلی آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است
ایران و پاکستان همکاری‌های خود را در صنعت حلال توسعه می‌دهند
افزایش کمبود بنزین امسال نسبت به سال‌های گذشته
تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش پیدا می‌کند؟+ فیلم
ماجرای قطعی برق ۶ ساعته بخش کشاورزی چیست؟
کمبودی در توزیع کالای اساسی نداریم/ افزایش ۲ برابری عرضه در برابر تقاضا
تعهدات معوق خودروها به ۳۰ هزار دستگاه رسید