بر اساس اعلام سپاه حضرت ولی‌عصر استان خوزستان، یک فروند پهپاد آئروویرنمنت آرکیو-۱۱ در منطقه رامشیر استان منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با صدوراطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد آئروویرنمنت آرکیو-۱۱ ریون توسط آتش سبک سامانه پدافند هوایی پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه رامشیر رهگیری و منهدم شد.


آئروویرنمنت آرکیو-۱۱ ریون (RQ-۱۱ Raven) یک پهپاد شناسایی تاکتیکی سبک و کوچک ساخت شرکت آمریکایی AeroVironment است که برای مأموریت‌های شناسایی، دیده‌بانی و جمع‌آوری اطلاعات در سطح یگان‌های رزمی طراحی شده است.

این پهپاد که نخستین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ وارد خدمت شد، با موتور الکتریکی کار می‌کند و به‌صورت دستی (Hand-Launched) توسط یک نفر به پرواز درمی‌آید.

آرکیو-۱۱ ریون قادر است تصاویر زنده روز و شب را در زمان واقعی به ایستگاه کنترل زمینی ارسال کند و با برد عملیاتی حدود ۱۰ کیلومتر و مداومت پروازی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه، برای شناسایی اهداف، پایش میدان نبرد، ارزیابی خسارات و هدایت عملیات تاکتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این پهپاد به دلیل وزن کم، قابلیت حمل آسان و استقرار سریع، به‌طور گسترده در نیرو‌های مسلح آمریکا و بسیاری از کشور‌های دیگر به کار گرفته شده و یکی از موفق‌ترین سامانه‌های پهپادی کوچک نظامی جهان به شمار می‌رود.

برچسب ها: انهدام پهپاد ، حمله دشمن
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