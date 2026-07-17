باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس ۴۲ درصد سهام شرکت «بیپی انرژی لیمیتد» را که برای توسعه میادین نفت کرکوک تاسیس شده است، از شرکت لنگلیسی بریتیش پترولیوم (بیپی) خریداری میکند.
به گزارش رویترز، این اقدام کونوکو فیلیپس، این شرکت آمریکایی را در پروژه توسعه چهار میدان نفتی در شمال عراق، در کنار غول نفتی بریتانیا، شریک میکند.
انتظار میرود این توافق در جریان سفر رسمی علی الزیدی، نخست وزیر عراق، به واشنگتن امضا شود. الزیدی در این سفر به دنبال افزایش سرمایهگذاریهای آمریکا در بخشهای نفت، گاز و انرژی عراق است.
این قرارداد شامل توسعه منابع قابل برداشت، معادل بیش از سه میلیارد بشکه نفت است و همچنین ظرفیتهای اکتشافی بیشتری را در میدانهای نفتی کرکوک در بر میگیرد.
منبع: رویترز