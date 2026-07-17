عملیات جست‌وجوی نیرو‌های امدادی برای یافتن پاراگلایدری که در ارتفاع ۴۶۰۰ متری قله دماوند سقوط کرده بود، پس از حدود ۱۰ ساعت به کشف پیکر بی‌جان وی انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: یک پاراگلایدری در ارتفاع حدود چهار هزار و ۶۰۰ متری قله دماوند در محور هراز دچار سانحه سقوط شد که در پی آن نیرو‌های امدادی هلال‌احمر و تیم امداد فدراسیون کوهنوردی برای انجام عملیات جست‌و‌جو و نجات به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به دریافت گزارش این حادثه اظهار کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات رینه به همراه نیرو‌های امدادی فدراسیون کوهنوردی راهی محل حادثه شدند.

فخاری اشرفی افزود: عملیات جست‌و‌جو در شرایط دشوار کوهستانی تا ساعت ۲۲ دیشب ادامه یافت و امدادگران پس از دسترسی به محل سقوط، با پیکر بی‌جان این فرد مواجه شدند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد شدت جراحات ناشی از سقوط، موجب جان‌باختن این پاراگلایدری شده است.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: پیکر متوفی پس از انتقال به محل امن و انجام اقدامات قانونی، برای طی مراحل بعدی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

برچسب ها: سقوط مرگبار ، پاراگلایدر سوار
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