باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: یک پاراگلایدری در ارتفاع حدود چهار هزار و ۶۰۰ متری قله دماوند در محور هراز دچار سانحه سقوط شد که در پی آن نیروهای امدادی هلالاحمر و تیم امداد فدراسیون کوهنوردی برای انجام عملیات جستوجو و نجات به منطقه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با اشاره به دریافت گزارش این حادثه اظهار کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات رینه به همراه نیروهای امدادی فدراسیون کوهنوردی راهی محل حادثه شدند.
فخاری اشرفی افزود: عملیات جستوجو در شرایط دشوار کوهستانی تا ساعت ۲۲ دیشب ادامه یافت و امدادگران پس از دسترسی به محل سقوط، با پیکر بیجان این فرد مواجه شدند.
وی خاطرنشان کرد: بررسیهای اولیه نشان داد شدت جراحات ناشی از سقوط، موجب جانباختن این پاراگلایدری شده است.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: پیکر متوفی پس از انتقال به محل امن و انجام اقدامات قانونی، برای طی مراحل بعدی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.