شهادت رهبر امت، رستاخیزی تازه در جهان اسلام پدید آورد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله سید شرفالدین ملکحسینی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت که با حضور اتباع شیعه و سنی افغانستانی مقیم استان فارس برگزار شد، اظهار داشت: رهبر ایران با شهادت خود، رستاخیزی بزرگ و بعثتی تازه در جهان اسلام پدید آورد که زمینه بیداری ملتهای مسلمان را فراهم ساخت.
او با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع این شهید، این اجتماع را جلوهای از عظمت و شکوه امت اسلامی دانست و افزود: شهادت ایشان، روح مقاومت را در میان ملتهای آزاده زنده کرد و این بیداری، سرانجام به پایان سلطه استکبار و رژیم صهیونیستی خواهد انجامید.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تبیین جایگاه عالمان دین و مجاهدان راه خدا، آنان را نزدیکترین انسانها به پیامبران الهی توصیف کرد و گفت: ایمان و دانش، دو عامل اصلی تعالی انسان هستند و در وجود عالمان دینی به بهترین شکل تجلی مییابند؛ از همین رو آنان در پیشگاه الهی از مقام خشیت و خضوع برخوردارند.
آیتالله ملکحسینی علم را برجستهترین عامل تمایز انسانها برشمرد و خاطرنشان کرد: عالمان به برکت دانشی که خداوند به آنان عطا کرده است، به جایگاهی میرسند که در زمره گواهان توحید قرار میگیرند.
او ضمن تجلیل از علمای فقید افغانستان تأکید کرد: این بزرگان همواره پرچم دین و معرفت را در آن سرزمین برافراشته نگه داشتند و لازم است مسیر آنان در پاسداری از ارزشهای اسلامی با قدرت ادامه پیدا کند.
آیتالله ملکحسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به آیات قرآن کریم، جایگاه عالمان و مؤمنان مجاهد را تشریح کرد و گفت: انسان خداشناس کسی است که بر عهد الهی استوار بماند؛ عهدی که بر پایه توحید، مبارزه با شیاطین، حمایت از محرومان، تقوا، مقاومت و جهاد شکل گرفته است.
او ادامه داد: بر اساس آموزههای قرآن، عالمان مؤمن به سبب دانش و بصیرت خود، به مقامی دست مییابند که گواهی آنان بر یگانگی خداوند در شمار معتبرترین شهادتها قرار میگیرد و این موضوع بیانگر منزلت والای علم و ایمان در پیشگاه پروردگار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیمان ازلی انسان با خداوند اظهار داشت: این عهد توحیدی در فطرت همه انسانها نهاده شده تا هیچکس در قیامت بهانهای برای غفلت نداشته باشد؛ اما تنها کسانی در مسیر حق قرار میگیرند که حقیقت ربوبیت الهی را درک کنند.
او با اشاره به شخصیت شهید امت، او را نمونهای روشن از انسانی دانست که با شناخت جایگاه خویش، سراسر زندگی خود را در مسیر وفاداری به این پیمان الهی سپری کرد و همانگونه که در دوران دفاع مقدس نیز تأکید داشت، شهادت را آغاز مرحلهای تازه برای قرب الهی میدانست، نه پایان راه.
آیتالله ملکحسینی افزود: شهید بزرگ امت و سیدالشهدای انقلاب، همواره زندگی، مقاومت، مجاهدت و حتی دیپلماسی را بر اساس آموزههای قرآن و عهد ربوبیت معنا و تعریف میکرد.
او تأکید کرد: معرفت به خداوند، خوف الهی را در دل انسان استوار میسازد و کسی که تنها از خدا بیم داشته باشد، در برابر هیچ قدرت دیگری هراس نخواهد داشت؛ همین ویژگی، مؤمنان را در برابر دشمنان نفوذناپذیر میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مقابله با شیاطین انسی و جنی راهی دشوار است، گفت: پیامبران الهی با صبر و استقامت این مسیر را پیمودند و پیروان آنان نیز با الگوگیری از این سیره، در برابر سختیها هرگز تسلیم دشمن نشدند.
او خاطرنشان کرد: قرآن کریم همان عهد الهی است و شهید بزرگ امت اسلامی ایران با پیوند دادن حرکت جامعه به حکمت، مصلحت و عزت، مفهوم حقیقی وفاداری به این عهد را به نمایش گذاشت.
آیتالله ملکحسینی با اشاره به اهمیت حمایت از محرومان و یتیمان بهعنوان یکی از جلوههای عهد الهی، تصریح کرد: بازماندگان جبهههای نبرد، امانتهایی در دست مسئولان و مدیران جامعه هستند و همه در قبال آنان وظیفه دارند.
او تقوا، مقاومت و آمادگی برای شهادت را گستردهترین نمود وفاداری به پیمان الهی دانست و افزود: شهید آیتالله سید علی خامنهای در تمام ابعاد زندگی، پایبندی به آرمانهای الهی را به نمایش گذاشت و تا لحظه شهادت بر این مسیر استوار ماند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سیره شهدایی همچون سردار سلیمانی و شهید هنیه اظهار داشت: فرهنگ مقاومت، عهدی الهی است که انسان را از ترس آینده و اندوه گذشته رهایی میبخشد.
او همچنین با استناد به سخن امام صادق (ع) گفت: وعده بهشت تنها به جهان آخرت محدود نیست؛ جامعهای که در برابر دشمنان ایستادگی کند و تن به ذلت ندهد، در همین دنیا نیز طعم عزت و سعادت را خواهد چشید.
آیتالله ملکحسینی تصریح کرد: زندگی زیر سلطه دشمنان، مرگی تدریجی و همراه با ذلت است و تنها از مسیر ایستادگی در برابر مستکبران میتوان حقوق امت اسلامی را احیا کرد و به حیات حقیقی دست یافت.
او افزود: خداوند جان و مال مؤمنان مجاهد را خریدار است و این وعده الهی در همه کتابهای آسمانی، از تورات و انجیل تا قرآن کریم، مورد تأکید قرار گرفته است؛ روحیه شهادتطلبی نیز ریشه در همین پیمان الهی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امتی که فرهنگ ایثار و شهادت را پاس بدارد، هیچگاه در تاریخ دچار ذلت نخواهد شد و همانگونه که در گذشته در برابر هجمهها ایستادگی کرده است، در آینده نیز پرچم عزت و اقتدار خود را حفظ خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد: دستاوردهای مقاومت نباید نقطه پایان حرکت تلقی شود، بلکه باید پشتوانهای برای دستیابی به پیروزیهای بزرگتر باشد.
آیتالله ملکحسینی با بیان اینکه امت مقاوم هرگز شکستپذیر نیست، اظهار داشت: عزت و سربلندی نصیب جامعهای خواهد شد که بر پایه ایمان و علم، راه مقاومت و شهادت را انتخاب کند و تا رسیدن به قلههای پیروزی در برابر ظلم و استکبار ایستادگی ورزد.
او افزود: ملتهایی که ارزش شهادت، خدمت و مقاومت را میشناسند، هیچگاه در تاریخ سرافکنده نخواهند شد و همین مسیر، موجب سربلندی نسلهای آینده آنان خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: جامعهای که در برابر تجاوز دشمنان با ذلت تسلیم شود، در دنیا و آخرت دچار سقوط خواهد شد؛ اما ملتهایی که همچون مردم شجاع افغانستان در برابر کمونیسم و تروریسم آمریکا ایستادگی کردند، آیندهای روشن و جایگاهی رفیع در جهان خواهند داشت.
او تأکید کرد: مقاومت سرانجام به پیروزی خواهد انجامید و افتخارات حاصل از آن نباید موجب غرور یا توقف شود، بلکه باید سرمایهای برای استمرار مبارزه و حرکت به سوی آیندهای روشن باشد.
آیتالله ملکحسینی در پایان گفت: جامعهای که بر پایه ایمان و علم شکل گرفته و در مسیر مقاومت و شهادت استوار بماند، هرگز شکست نخواهد خورد و حتی اگر شهید شود، حیات و عزت آن تداوم خواهد یافت و سنت الهی پیروزی درباره آن محقق خواهد شد.