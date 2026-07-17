باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس به نقل از منابع خود مدعی شد که دولت دونالد ترامپ به رژیم صهیونیستی اطلاع داده است قصد دارد طی روزهای آینده در چارچوب آمادگی برای احتمال گسترش جنگ با ایران، دهها فروند هواپیمای سوخترسان جدید را به سرزمینهای اشغالی اعزام کند.
در این گزارش ادعایی که به نقل از سه مقام آمریکایی و صهیونیست نقل شده، آمده است که گزینههای در حال بررسی شامل بمباران زیرساختهای ایران از جمله نیروگاههای برق و حملات بیشتر به تأسیسات هستهای باشد.
بنا بر ادعای منابع آمریکایی و صهیونیست، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما ظاهراً تمایل دارد جنگ را تا حدی تشدید کند که به زعم خود، ایران خواستههای او را درباره برنامه هستهای بپذیرد و تنگه هرمز را بازگشایی کند. این منابع میگویند احتمال دارد او طی روزهای آینده دستور تشدید عملیات را صادر کند.
در حال حاضر، آمریکا حدود ۳۰ فروند هواپیمای سوخترسان نظامی در فرودگاه بنگوریون در نزدیکی تلآویو و تعداد مشابهی نیز در فرودگاه رامون در جنوب سرزمینهای اشغالی مستقر کرده است. مقامهای صهیونیست میگویند واشنگتن قصد دارد طی روزهای آینده چند فروند دیگر نیز اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطح روزهای آغاز جنگ بازگردد.
این گزارش همچنین میگوید استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکا در فرودگاه بنگوریون به یک موضوع جنجالی در میان صهیونیستها تبدیل شده، زیرا حضور دهها فروند از این هواپیماها ظرفیت فرودگاه را بهشدت محدود کرده است.
گفته شده در زمان اوج جنگ، این موضوع مشکل چندانی ایجاد نمیکرد، زیرا حریم هوایی بر فراز سرزمینهای اشغالی عمدتاً بسته بود، اما اکنون با بازگشایی حریم هوایی و آغاز سفرهای تابستانی، استقرار هواپیماهای بیشتر آمریکا میتواند به لغو گسترده پروازها منجر شود؛ موضوعی که تنها سه ماه مانده به انتخابات، میتواند برای ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هزینه سیاسی قابلتوجهی داشته باشد.
منبع: آکسیوس