باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و برخی آزادراه‌های کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مکارود و محدوده‌های انارک، هزارچم، پل زنگوله، تونل کندوان، آدران و بیلقان سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده‌های سه‌راهی چلاو، کلرد و مسیر شمال به جنوب در محدوده رینه، ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب و محدوده گیلاوند نیز ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت آزادراه‌های منتهی به پایتخت گفت: ترافیک در آزادراه پردیس-تهران و همچنین محور قدیم بومهن-تهران در محدوده جاجرود سنگین است. همچنین تردد در آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت، محور فیروزکوه و محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه تهران-پردیس در مسیر جنوب به شمال به‌صورت روان انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در آن‌ها بدون مشکل ناشی از شرایط جوی برقرار است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت سایر محورهای کشور نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده گلشهر تا حدفاصل پایانه شهید کلانتری و پل کلاک، سنگین است.

وی با بیان اینکه دو محور کشور همچنان مسدود هستند، افزود: محور بندرعباس-بندرخمیر و محور کهورستان-لار در هر دو مسیر رفت و برگشت تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.