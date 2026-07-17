مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز‌های یکشنبه تا سه شنبه در غرب و جنوب‌غرب در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در  مناطقی از شمال‌غرب، استان‌های ساحلی خزر و جنوب شرق کشور رگبار باران و رعدوبرق  را شاهد بودیم.

او بیان کرد: امشب در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات استان های گیلان، مازندران و گلستان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: این وضعیت دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و شمال خراسان شمالی و سه شنبه علاوه بر این مناطق در شمال سمنان و نیمه شمالی خراسان رضوی تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در سایر مناطق کشور طی پنج روز آینده آسمان صاف پیش بینی می شود.

او بیان کرد: طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز و از یکشنبه تا سه شنبه در غرب و جنوب‌غرب در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

او یادآور شد: طی سه روز آینده شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه و شنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
آسمانی صاف در سایر مناطق کشور تا ۵ روز آینده
تا ۵ روز آینده هوا در بسیاری از مناطق کشور آفتابی است
شدت گرمای هوا پس از ۲۰ مرداد کاهش می‌یابد / کمبود ۴۰ درصدی بارش در تهران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۷ تیر
امکان فروش ارز مازاد اربعین پس از بازگشت از سفر در صرافی‌ها با نرخ توافقی فراهم است
سهم ۱۰ درصدیِ دو درصد از مشترکان پرمصرف از کل برق کشور/ برخورد جدی و محدودیت مصرف در انتظار مال‌های بزرگ
تهران در ششمین سال خشکسالی؛ پرشدگی سد‌های تأمین‌کننده آب شرب به ۳۰ درصد رسید
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۲ درصد رسید
افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر گامی مهم برای مهار ناترازی برق؛ وعده‌ها محقق خواهد شد؟
مردم با کاهش مصرف برق به پایداری شبکه و تأمین برق هموطنان جنوب کشور کمک کنند
ثبات نسبی کالاهای اساسی در بازار/ حبوبات ارزان شد
۳۸ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است
آخرین اخبار
۳۱ تیر، آخرین فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره
مجلس افزایش مبلغ وام اشتغال را با جدیت از دولت پیگیری می‌کند
تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها طبق برنامه پیش می‌رود
ثبت سفارش واردات چای از فردا آغاز می شود
با امکانات منحصربه‌فرد هتل اسپیناس پالاس تهران آشنا شوید!
راهنمای کامل ابعاد ساندویچ پانل؛ عرض مفید، طول و ضخامت‌های استاندارد
اربعین با تاکسی اینترنتی «ماکسیم»؛ بهترین مسیرها و روش‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های سفر
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۷ تیر
پرداخت ۳۰.۸ همت دیگر به گندم‌كاران؛ مجموع مطالبات پرداخت‌شده به ۹۳.۱ همت رسید
ثبات نسبی کالاهای اساسی در بازار/ حبوبات ارزان شد
۲۶ مزرعه ماینر غیرمجاز برق ۶ هزار خانواده تهرانی را می‌بلعید
تکمیل کریدور ریلی-جاده‌ای بازرگان به بندرعباس با سرمایه‌گذاری ۷۰ هزار میلیارد ریالی + فیلم
شرایط بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام شد
اجرای کامل برنامه‌های مدیریت بار استانها و برخورد قاطع با برق‌دزدی، اولویت روزهای پیش‌رو است
آغاز فصل نوین مشارکت مردمی در صنعت برق
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۱۲ هزار تن رسید/قیمت هر شانه تخم مرغ ۵۳۰ هزار تومان
کشور به دانش فنی تولید یاقوت مصنوعی دست پیدا کرده است + فیلم
تخصیص ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر برای بخش صنعت
کلید صرفه جویی انرژی در ساخت وساز با اجرای ساختمان‌های سبز زده شد
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی دلسردی کشاورزان
کاهش بیش از ۱۶۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
امکان فروش ارز مازاد اربعین پس از بازگشت از سفر در صرافی‌ها با نرخ توافقی فراهم است
توافق وزرای صمت و نیرو برای کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی و تأمین برق صنایع فولادی
۳۸ درصد مخازن سد‌ها همچنان خالی است
۸۵ درصد واحد‌های نانوایی قیمت و وزن چانه را رعایت می‌کنند/چند نرخی بودن آرد عامل رانت و افت کیفیت نان
ضرورت جمع آوری سرشاخه و میوه‌های آلوده قبل و بعد وزش باد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ تیر ۱۴۰۵
مردم با کاهش مصرف برق به پایداری شبکه و تأمین برق هموطنان جنوب کشور کمک کنند
ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های فنی در حوزه استانداردسازی تأکید کردند
سازمان امور مالیاتی آماده اجرای «طرح نشاندار کردن مالیات» برای بازسازی واحدهای مسکونی 