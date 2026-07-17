باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در مناطقی از شمال‌غرب، استان‌های ساحلی خزر و جنوب شرق کشور رگبار باران و رعدوبرق را شاهد بودیم.

او بیان کرد: امشب در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات استان های گیلان، مازندران و گلستان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: این وضعیت دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و شمال خراسان شمالی و سه شنبه علاوه بر این مناطق در شمال سمنان و نیمه شمالی خراسان رضوی تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در سایر مناطق کشور طی پنج روز آینده آسمان صاف پیش بینی می شود.

او بیان کرد: طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه های جنوبی البرز و از یکشنبه تا سه شنبه در غرب و جنوب‌غرب در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

او یادآور شد: طی سه روز آینده شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه و شنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.