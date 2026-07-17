باشگاه خبرنگاران جوان - در پی حملات شب پنجشنبه (۲۵ تیرماه ۱۴۰۵) رژیم جنایتکار آمریکا به جنوب کشور و تخریب پل مواصلاتی شهرستان لارستان به کهورستان هرمزگان، غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، به همراه عسکری، نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی و عباسی، فرماندار شهرستان لارستان، روز جمعه ۲۶ تیرماه از محور مذکور بازدید و دستورات لازم را برای روان‌سازی ترافیک صادر کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اظهار داشت: بلافاصه پس از تخریب پل مذکور، اداره کل راه و شهرسازی لارستان با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان، اقدام به احداث کنارگذر موقت کرد. در نتیجه این اقدام، جریان ترافیک در این محور به‌طور کامل برقرار شده و خودرو‌ها در حال عبور و مرور هستند.

غلامی تأکید کرد: عملیات بهسازی این مسیر تا پایان امروز جمعه به پایان می‌رسد تا تردد در این محور به حالت عادی و کامل بازگردد.

منبع: استانداری فارس