باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، روز جمعه در دیدار با ماکسیم اورشکین، رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که چین و روسیه همواره درک متقابل و حمایت قاطع خود را از یکدیگر در امور بین‌المللی و منطقه‌ای نشان داده‌اند.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین آمده است: «دو طرف همواره درک متقابل خود را نشان داده‌اند و در امور بین‌المللی و منطقه‌ای از یکدیگر حمایت متقابل کرده‌اند.»

او افزود که روابط چین و روسیه، تحت رهبری استراتژیک شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از انعطاف‌پذیری بالا، پایداری و چشم‌انداز توسعه پایدار برخوردار است.

از سویی دیگر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه تایید کرد که تقریبا تمام تسویه حساب‌های مالی بین روسیه و چین به ارز‌های ملی دو کشور تبدیل شده است.

منبع: اسپوتنیک