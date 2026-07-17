باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد العاطفی، وزیر دفاع یمن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «سبأ» اعلام کرد که این جنبش آماده اجرای هرگونه دستور صادرشده از سوی سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران است.

او گفت: «تأکید می‌کنیم که اگر محاصره مردم یمن ادامه یابد، نیرو‌های مسلح ما آماده اجرای هرگونه دستوری هستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شود».

العاطفی همچنین به «کشور‌های متجاوز به‌ویژه عربستان و حامیان آن» هشدار داد که انصارالله همه گزینه‌ها را در اختیار دارد.

در روز‌های گذشته آتش‌بس شکننده چندساله میان انصارالله و عربستان عملا فروپاشید. هواپیما‌های جنگی عربستان روز یکشنبه در تجاوزی آشکار، فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار دادند. در پاسخ، انصارالله روز دوشنبه با حملات موشکی و پهپادی فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان را هدف قرار داد.

عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن روز گذشته تاکید کرد که دشمن سعودی خود را در تجاوز به یمن گرفتار کرده است. او هشدار داد که «تمام تاسیسات نفتی عربستان و تاسیسات حیاتی آن، هدف موشک‌ها و پهپاد‌های یمن هستند».

منبع: الجزیره