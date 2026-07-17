معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق کردستان از مشترکان خانگی خواست با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، به حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم سال کمک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ همزمان با افزایش دمای هوا و بالا رفتن مصرف برق، شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از شهروندان خواست با رعایت اصول مدیریت مصرف، در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان سهیم باشند.

عطاءالله نوروزی، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، با اشاره به افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در روزهای گرم سال گفت: با بالا رفتن دمای هوا، میزان مصرف برق نیز افزایش پیدا می‌کند و همکاری مشترکان در مدیریت مصرف، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق دارد.

وی افزود: تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده نکردن همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و بهره‌گیری از نور طبیعی، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.

نوروزی با بیان اینکه مشارکت مشترکان خانگی در مدیریت مصرف، تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه دارد، اظهار کرد: اگر هر خانوار تنها ۱۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهد، امکان تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه بخش‌ها فراهم خواهد شد.

وی در پایان از همراهی مردم استان قدردانی کرد و گفت: استمرار همکاری مشترکان در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، صنعت برق را در ارائه خدمات مطلوب و بدون اختلال در روزهای گرم سال یاری خواهد کرد.

برچسب ها: صرفه جویی ، برق ، صرفه جویی مصرف برق ، کردستان ، سنندج
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