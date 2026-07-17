باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی طالبی با قدردانی از فرماندار و بخشدار شهداد برای برگزاری این نشست، اظهار کرد: مطالبه اصلی مردم شهداد، شهرستان شدن این بخش است و این مطالبه را بهحق میدانم.
استاندار کرمان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه گفت: این موضوع پس از سفر سال گذشته نیز دنبال شده، اما در حال حاضر روند تقسیمات کشوری در کشور متوقف است.
وی تصریح کرد: با فراهم شدن شرایط، پیگیری شهرستان شدن شهداد بهصورت جدی ادامه خواهد یافت.
طالبی در ادامه تأکید کرد: اینکه بگوییم همه مسائل و مشکلات به دلیل شهرستان نشدن شهداد است، نکته درستی نیست. همه دستگاهها باید برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند و هیچ موضوعی نباید تا زمان شهرستان شدن متوقف بماند، زیرا تمامی مسائل مطرحشده در این جلسه قابل پیگیری است.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست اظهار کرد: با توجه به گزارشهای ارائهشده، لازم است جلسهای در مرکز استان برگزار شود تا تمامی مسائل مربوط به شهداد، اندوهجرد و روستاهای منطقه بهصورت جزئی، همراه با تعیین دستگاههای مسئول، در قالب جدولی مشخص بررسی شود.
استاندار کرمان افزود: پس از برگزاری این جلسات با مسئولان ذیربط، برنامه اقدامات مورد نیاز برای توسعه و آبادانی بخش شهداد در سال جاری و سالهای آینده جمعبندی خواهد شد.
طالبی همچنین بر لزوم تدوین سند توسعه بخش شهداد تاکید کرد و گفت: این سند باید بر پایه ظرفیتهای منطقه تهیه شود و توسعه گردشگری بهعنوان محور اصلی، در کنار اصلاح الگوی کشت و تقویت بخش کشاورزی، بهصورت جدی در آن مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مسائل مطرحشده از سوی مدیران دستگاههای اجرایی اظهار کرد: همه موضوعات جمعبندی خواهد شد و از مدیران مربوطه برای رفع مشکلات مطرحشده در این جلسه و نشستهای بعدی مرکز استان، پیگیری لازم انجام میشود.
استاندار کرمان در پایان با اشاره به سفر آینده خود به شهداد همزمان با سالگرد ثبت جهانی شفیعآباد گفت: برای سالگرد ثبت جهانی شفیعآباد با دست پر خواهیم آمد و افزود: تا زمان حضور دوباره در منطقه، تصمیمات و اقدامات مناسبی برای شهداد و اندوهجرد اتخاذ خواهد شد.
منبع: استانداری کرمان