رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری سه عامل یک پرونده قتل در شهر کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ «میرحبیبی» گفت: در پی درگیری دستهجمعی ناشی از اختلافات خانوادگی در دهم خردادماه در یکی از میدانهای اصلی شهر کرمان که منجر به جراحت شدید و فوت یک نفر شد شناسایی ضارب یا ضاربان در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، هر سه متهم اصلی پرونده را که در باغی در حاشیه شهر مخفی شده بودند، طی یک عملیات منسجم دستگیر کردند.
سرهنگ میرحبیبی با اشاره به اعتراف صریح متهمان به بزه انتسابی، تأکید کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
منبع: نیروی انتظامی