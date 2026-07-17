باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -کشتیرانی در تنگه هرمز با کاهش شدید مواجه شده است، زیرا شرکتهای کشتیرانی پس از فروپاشی تفاهمنامه بین آمریکا و ایران و حملات مجدد به کشتیهای تجاری، از عبور از این آبراه حیاتی خودداری میکنند.
دادههای پلتفرم MarineTraffic نشان میدهد که تعداد عبورهای تایید شده از تنگه هرمز به تنها ۸ کشتی کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش مداوم فعالیت دریایی است.
طبق دادهها، از هر هشت کشتی، هفت کشتی از کریدور در آبهای ایران عبور کردهاند، در حالی که هیچ ترددی از طریق کریدور در آبهای عمان ثبت نشده است. هیچ حرکتی از آنچه «ناوگان سایه» نامیده میشود، که معمولا برای انتقال نفت دور زدن سیستمهای ردیابی و تحریمها استفاده میشود، نیز شناسایی نشده است.
این دادهها میافزاید که ترافیک ترانزیتی به طور مساوی بین کشتیهای تجاری و غیرتجاری توزیع شده است، در حالی که نیمی از کشتیهای ترانزیتی پرچم ایران را حمل میکردند که نشان دهنده افزایش وابستگی به مسیر ایران است.
در مقابل، دیمیتریس مانیاتیس، مدیرعامل شرکت مدیریت ریسک دریایی یونانی ماریسکس، تایید کرد که شرکتهای کشتیرانی از زمان فروپاشی تفاهم آمریکا و ایران، به آنچه او «بدترین سناریوهای ممکن» توصیف کرد، بازگشتهاند.
او در جریان یک جلسه توجیهی با گروه اطلاعاتی لویدز لیست توضیح داد که کشتیهایی که در خلیج فارس گیر افتاده بودند، قبلا میتوانستند آنجا را ترک کنند، اما تحولات اخیر چشمانداز را کاملا تغییر داده است.
او گفت: «همه چیز تغییر کرده است. ما به بدترین سناریوی ممکن برگشتهایم و هیچکس حاضر به نقل مکان نیست.»
مانیاتیس خاطرنشان کرد که تعداد کشتیهای عبوری از تنگه به طور قابل توجهی کاهش یافته است، که همزمان با افزایش حملات مرگبار به کشتیهای تجاری پس از فروپاشی آتشبس بوده است، او توضیح داد که نگرانیها دیگر مربوط به هزینههای مالی یا انگیزههای اقتصادی نیست.
او افزود: «دیگر مسئله پول نیست، بلکه مسئله ترسی است که اکنون تصمیمات خدمه کشتیها را کنترل میکند. ملوانان، صرف نظر از اینکه چه تضمینهایی به آنها ارائه میشود، نمیخواهند از تنگه عبور کنند.»
منبع: آر تی